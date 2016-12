Dem Brotduft hinterher

Die Strassen sind leer und dunkel an diesem frühen Freitagmorgen. In den Häusern brennen keine Lichter, über den Dächern sind die Sterne zu sehen. Die Stadt wirkt wie ausgestorben. Pünktlich um 5.15 Uhr rumpelt ein Lieferwagen entlang der Rudolfstrasse und hält vor der Bäckerei Kuhn gegenüber der Bahnhofsunterführung. Es ist die erste Station von Fahrerin Lucia. Eingepackt in einen dicken Pullover und mit einem Stirnband auf dem Kopf steigt sie aus ihrem kleinen Lieferwagen.An diesem Morgen ist Lucia etwas zu früh. Noch ist niemand hinter der Ladentheke der Bäckerei Kuhn. Sie zückt ihr Handy, wählt eine Nummer und legt gleich wieder auf. «Es genügt, wenn ich einmal Klingeln lasse, die wissen ja, dass ich komme», erklärt sie. Die automatischen Türen springen nur wenige Augenblicke später auf. In der Bäckerei hängt der warme Duft von frischem Brot in der

Luft. «Guten Morgen», ruft Lucia in den Raum hinein. «Morgen» tönt es aus einer Ecke zurück. Auf der Theke stehen bereits die Kaffeetassen in Reih und Glied, bereit für die ersten Kunden. In der Ecke dekoriert eine Bäckerin Vermicellestörtli. Lucia läuft zum Kühler und holt die für sie bereitgestellten Plastikkisten. Drei Kleine und eine Grosse, gefüllt mit abgepackten Salaten, Berlinern, Cremeschnitten und grossen Ruchbroten. Von Hand hievt Lucia die schweren Kisten zum Lieferwagen und verstaut die Lebensmittel sorgsam im Laderaum.

Die 24-Jährige ist eine von drei Fahrerinnen der Äss-Bar Winterthur. Sie sammeln in verschiedenen Bäckereien Brote, Salate und Sandwiches ein, die am Vortag nicht verkauft wurden und bringen sie in die Filiale an der Technikumstrasse, wo die Lebensmittel zu günstigen Preisen weiterverkauft werden. Das Konzept soll die Verschwendung von Lebensmitteln eindämmen, denn diese Produkte würden sonst im Abfall landen. Die Fahrerinnen klappern auf drei Touren verschiedene Bäckereien ab: zuerst durch die Winterthurer Altstadt, danach Richtung Bassersdorf bis nach Wallisellen und schliesslich nach Seuzach und Pfungen.

Es ist mittlerweile 5.25 Uhr und Lucia ist unterwegs zur nächsten Station: der Holzofenbeck in der Marktgasse. Gekonnt steuert sie den grossen Wagen um die engen Gassen der Altstadt. Die Studentin, die ihren Abschluss in sozialer Arbeit in eineinhalb Jahren macht, fährt erst seit drei Wochen für die Äss-Bar, jeweils am Freitag und Samstag.

Auch Bäcker profitieren

Den Lieferwagen parkiert sie kurzerhand mitten auf der Marktgasse. Stören tut’s niemanden, ist ja auch keiner da. In der Backstube ist es richtig heiss. Diesmal riecht es nicht nur nach frischem Brot, sondern vor allem nach einem gerade eingeheizten Cheminée. Der Bäcker holt gerade einige Brote aus dem hohen Holzofen neben der Theke, als sich Lucia mit ihren Kisten auf den Armen verabschiedet. Nachdem die Ladefläche neu geordnet ist und alle Kisten ihren Platz gefunden haben, geht es weiter zum Grabebeck.

Um 5.40 Uhr empfängt der salzige Duft von Teig und Pizza die Fahrerin in dieser dritten Backstube. Man wähnt sich beim Italiener. Im hinteren Teil des langen Raumes sind denn auch einige Frauen dabei, kleine Pizzastücke mit Tomaten und Mozzarella zu belegen. Diesmal nimmt Lucia einen kleinen Rolli, um die Kisten zum Wagen zu bringen, fünf sind es. Zu viele, um sie alle zu tragen.

Ähnlich wie bei den vorherigen Stopps, befinden sich vor allem Sandwiches und Salate, aber auch Birchermüesli und Canapés in den Kisten. Am Erlös dieser Köstlichkeiten sind die Bäckereien beteiligt, sie bekommen einen Teil des Gewinns von der Äss-Bar zurück. Der Rest wird in Löhne, Mieten und zum Aufbau weiterer Standorte investiert.

Kurz vor sechs Uhr stoppt Lucia in der Äss-Bar Filiale gegenüber des Technikums., wo sie die eingesammelten Kisten ablädt um dann weiter Richtung Brütten, nach Wallisellen und wieder zurück zu fahren. Anderthalb Stunden später ist sie mit weiteren 25 Kisten zurück, zwei Verkäufer beginnen sofort die Backwaren einzuräumen. Die Ladentüre steht offen und der würzige Kaffeeduft lockt die ersten Kunden an. Ungeduldig warten Studenten, Banker und Bauarbeiter darauf, dass sie ihr Znüni abholen können. Die Brötli und Törtli von gestern. (Der Landbote)