Den Sohn geschüttelt und schwer verletzt

Die Sache dauerte nur kurz, und hatte doch schwerwiegende Folgen. Als sein damals siebenmonatiger Sohn eines Nachts nicht zu schreien aufhörte, hob der Vater ihn an den Oberarmen aus dem Bett und schüttelte ihn so heftig, dass er schwere Hirnschäden sowie Gefässschäden im Kopf erlitt, wie später eine ärztliche Unter­suchung zeigte. Wären grössere Venen gerissen, hätte der Knabe sterben können. Die Tat liegt bereits längere Zeit zurück.Kurz war auch der gestrige Prozess am Bezirksgericht. Bereits der Staatsanwalt hatte die Schuldunfähigkeit des Täters, eines 29-jährigen Schweizers, ­anerkannt; Schuldunfähigkeit schliesst eine Bestrafung aus. «Es tut mir leid», sagte der Vater, der vor Gericht sehr ruhig wirkte, «ich werde alles daran setzen, dass so etwas nie mehr passiert».

«Blackout im Stress»

Einzelrichter Oliver Slavik (SP) ordnete für den Mann, der zurzeit eine Anlehre nachholt, eine ambulante Psychotherapie an, also eine Therapie ohne Klinikauf­enthalt. Dies hatten sowohl der Staatsanwalt als auch der Pflichtverteidiger beantragt. Da der Täter bereits eine Therapie absolviert, dürfte es reichen, wenn er diese fortsetzt. Laut einem Gutachten leidet er unter der Aufmerksamkeitsstörung ADHS sowie Alkohol- und Cannabissucht und einer dissoziativen Störung, bei welcher Empfinden und Verhalten auseinanderfallen. Zum Tatzeitpunkt sei ihm «keine Möglichkeit zu einsichtsgemässem Handeln gegeben» gewesen. Der Vater selbst sprach von einem «Blackout» in einer Stresssituation. «Ich kann mir nicht erklären, wie es dazu gekommen ist.»

Der Pflichtverteidiger wollte, dass sein Mandant die Verfahrenskosten nicht bezahlen müsse; ein Rechtsvertreter des Kindes hatte auch eine Genugtuung von 3000 Franken verlangt. Der Richter entsprach den Forderungen; Urteilsunfähigkeit schliesse Haftbarkeit generell aus. «Und als Vater sind sie sowieso verpflichtet, für ihren Sohn zu sorgen.»

Der Sohn ist heute gesund

Das Verhältnis zu seiner Frau sei heute nicht belastet, berich­tete der Täter. Auch dem Sohn ­gehe es gut. Allerdings seien sich später zeigende Schäden, beispielsweise eine Lernschwäche, nicht ganz auszuschliessen. (Der Landbote)