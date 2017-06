Der Burner rotiert neu am Albanifest

Betrachten wir das Albanifest, das vom 30. Juni bis 2. Juli zum 46. Mal stattfindet, unter drei Gesichtspunkten: 1. das Festlich-Organisatorische, 2. die Sicherheitsfrage angesichts der aktuellen Bedrohungslage und 3. der politisch-finanzielle Aspekt. 80 Vereine betreiben am Wochenende Ende Juni eine Festbeiz oder einen Stand, das Albanifest nennt sich deshalb auch das Fest der Vereine. 60 Buden locken zum Spielen und zum Geldausgeben, und 30 grosse Chilbi-Bahnen werden für Kreischen, Kichern und Klamauk sorgen.

Neu steht auf dem Museumsplatz ein 26 Meter hoher, in drei Richtungen rotierender Kreisel, der Burner heisst und den der Albanifest-OK-Präsident Daniel Frei zwar empfiehlt, aber sicher nicht selber ausprobieren wird. Neu ist auch, dass das Festabzeichen am Sonntag von 10.30 bis 11 Uhr zum Halbtaxabo wird auf den Chilbibahnen und weitere Vergünstigungen vor und nach dem Fest inkludiert: zum Beispiel einen Gratis-Kaffee samt Gipfeli bei Beck Lyner am Albanifest-Freitag und Samstag. Das Fest-OK besteht übrigens aus je fünf Frauen und Männern, die zusammen 6000 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisen. «Drei Vollzeitstellen übers Jahr», rechnete Frei vor.

Wie stehts mit der Sicherheit?

Man sei mit den Blaulicht-Organisationen in stetigem Kontakt, sagte Frei auf eine Frage zur Sicherheitslage. Die derzeitige Risikobeurteilung laute: keine Gefahr, die eine Anpassung der Massnahmen nötig macht. Eine verschärfte Zugangskontrolle zum Festgelände sei nicht vorgesehen und zudem kaum machbar.

Ein politischer Dauerbrenner der letzten Jahre war die Frage: Wieviel zahlt eigentlich die Stadt ans Albanifest in Form von Diensten aller Art? Der Betrag von 500 000 Franken machte letztes Jahr die Runde, doch vom Stadtrat fehlte eine Bestätigung.

Jetzt aber liege demnächst eine Leistungsvereinbarung vor, stellt OK-Präsident Frei in Aussicht. Diese wird zeigen, was die Organisatoren zu liefern haben für einen bestimmten Betrag. Über die Vereinbarung soll (zum ersten Mal überhaupt) der Gemeinderat befinden. Allerdings eilts: Ende September, so Frei, müsse das OK Gewissheit haben. (mgm)