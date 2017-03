Der Eschenbergturm wird bis Juni gesperrt

Nein, kein Aprilscherz! Ausgerechnet jetzt, da man gern wieder ins Freie und in den Wald geht, jetzt stellt die Stadt den Turm in Stand. «Diese Arbeiten können nicht bei Nässe und Kälte ausgeführt werden», sagt Beat Kunz, der Chef über Wälder und Pärke, zum Terminplan. Und wenn es in den kommenden Wochen wieder feucht werden sollte, müssten die Arbeiten unterbrochen werden.

Entrosten und die schadhaften Stellen mit Korrosionsschutz versehen, gehe nur bei Trockenheit. Rostige Treppentritte werden zum Teil als Ganzes ersetzt.Die letzte umfassende Sanierung des Eschenbergturms fand vor 28 Jahren statt, als das Bauwerk hundertjährig war. Es war 1889 ein Geschenk der Winterthurer Sektion des Alpenclubs. 1989 wurde die ganze Stahlkonstruktion sandgestrahlt und neu gestrichen. Diesmal wird nur punktuell geschliffen. Der Turm wird dafür nicht eingerüstet; die Stahlbauer werden angeseilt arbeiten. Ab Montag und voraussichtlich bis Juni bleibt der Turm gesperrt.

Diskussion mit Denkmalpflege

Mit zur Sanierung gehört auch, dass die Geländer um zehn Zentimeter erhöht werden. Man müsse dies tun, weil die «aktuellen gesetzlichen Vorschriften» dies verlangen würden, heisst es in der Mitteilung der Stadt. Beat Kunz verschweigt nicht, dass es «lange Diskussionen» mit der Denkmalpflege gab über die Geländerfrage, der Aussichtsturm gilt als Denkmalschutz-Objekt. Man habe sich schliesslich auf eine Konstruktion geeinigt: Die Geländer bleiben, wie sie sind, aber es gibt einen zweiten, zehn Zentimeter höheren Handlauf.

«Beim Turm kommen keine Bänkli weg.»



Beat Kunz,

Chef von Stadtgrün

Laut Kunz wollte Stadtgrün die ganze Sanierung schon im Jahr des Stadtjubiläums durchführen, doch die Geldknappheit führte zur Verschiebung bis heute. Mit Gesamtkosten von 212 000 ist die Sanierung nun relativ günstig. Die Zustandsanalyse durch einen Fachmann attestierte dem Turm grundsätzlich eine gute Statik und eine gute Substanz. Die in den Fundamenten festgestellten kleinen Risse lassen sich gemäss Kunz einfach abdichten.

Zur Sanierung gehören auch Umgebungsarbeiten: Die Sitzbänke und Feuerstellen werden in Stand gestellt oder ersetzt, und Kunz versichert mit einem Blick auf die jüngste Sparaktion von Stadtgrün: «Es kommen keine Bänkli weg.» Das Ganze werde aber «auf kleiner Flamme» hergerichtet. Der Platz wird von den Scherben befreit und neu gekiest.

Zu den unschönen Eigenschaften des 30 Meter hohen Aussichtsturms gehört, dass ihn hin und wieder auch suizidgefährdete Menschen besteigen. Der Gemeinderat hatte schon vor geraumer Zeit angeregt, ein Notfalltelefon auf der obersten Plattform zu installieren, womit Verzweifelte mit einer Beratungsperson Kontakt aufnehmen können. Diese Abklärungen seien noch im Gang, sagt Kunz. (Der Landbote)