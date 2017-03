Der Frühling naht, es wird Zeit anzufeuern

Wandert man als Gelegenheitsgriller durch die Frühlingsmesse Wohga, fällt die ungeheure Vielfalt an Feuerstellen auf. Es ist, als ob sich der moderne Mensch auf seine Steinzeitwurzeln besinne.Der Erste an einer Feuerstelle ist Grill-Ueli, bekannt von Volksfesten und aus dem Fernsehen. Er hat wie immer ein schwarzes Käppi an und eine schwarze Jacke mit Aufnähern von Produkten, für die er wirbt. Eine neue Würzmischung speziell fürs amerikanische BBQ sei grad eben fertig geworden, sagt er, der eigentlich Ulrich Bernold heisst. «Aber es hat leider nicht mehr gereicht bis zur Messe», entschuldigt er sich. Er hat aber genügend andere Produkte an seinem Stand, auch Bücher verkauft er, der berühmteste Fleischbrater der Schweiz.

Napoleon Prestige, das Edelteil

Gleich daneben fällt uns der Rolls-Royce aller Gartengrills auf. Er heisst Napoleon Prestige Pro und kostet 4990 Franken. Rostfrei natürlich, mit blau beleuchteten Reglern und allem, was man will. 15 Prozent Messerabatt verspricht der Mann von Pan Gas.

Auf dem weiteren Rundgang stossen wir auf viele weitere Gerätschaften, die uns das Leben und das Portemonnaie erleichtern. Wir testen etwa ein Gerät namens Thermofit Pro mit Dual-Kompakt-Motorentechnik. Ein Motor lässt eine Platte vibrieren, der zweite bringt sie zu schnellem Wippen. Draufstehen, leicht in die Knie, und schon beginnt das Gerät zu wirken. Alle Teile des Körpers werden trainiert, Beine und Bauch, aber auch Schliessmuskel und rauf bis zum Scheitel.

Genug davon, zurück zu den Grillstellen. Auch die Firma Creative Solutions hat einen Grill im Angebot. Das ist die Firma von Rieter-Lehrlingen, die seit vielen Jahren schmucke Metallgegenstände anbietet. Nun aber werden die Schuhablagen, Gestelle und auch der Grill nicht mehr in den eigenen Werkstätten gefertigt, weil Rieter die Blechwerkstatt geschlossen hat. Sie müssten nun, erzählt KV-Stiftin Michelle Oehninger aus Winterberg, Produkte auswärts herstellen lassen, was den Kostendruck erhöhe: «Es ist schwer, den Preis zu halten.» 330 Franken kostet der Pincho-Grill.

Schicke Grills aus der Region

Der nächste Grill, auf den wir stossen, wird in Gundetswil bei Wiesendangen hergestellt. Roman A. Gerber heisst der Metallbauer, der zwei schicke, gut zu reinigende und gut zu bedienende Modelle im Angebot hat, die sich leicht wie Sackrollis bewegen lassen. 1500 Franken kostet die Version in Stahl/Schwarzblech.

Draussen vor der Eulachhalle, am Schluss des Rundgangs, finden wir zwei Hersteller ganz schwerer Teile: Es sind im Grunde Gartenobjekte, grosse Feuerschalen mit oben einem Edelstahlring. Darauf lassen sich nicht nur Fleisch und Gemüse braten, sondern auch Spiegeleier oder Raclettekäse. Eine Produktlinie kommt aus Liestal, die andere aus Töss, aus der Werkstatt der Brühlgut-Stiftung. Seit drei Jahren habe die Institution diese Grills im Angebot und es laufe immer besser, sagt Abteilungsleiter Thomas Balsiger. Im letzten Jahr wurden rund 80 Stück verkauft, was 150 000 Franken Umsatz einbrachte. Drei seiner Mitarbeiter würden das Schweissen mittlerweile gut beherrschen. (Landbote)