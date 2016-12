Der Patron ist morgens immer als erster da

Beim Rundgang durch den Betrieb an der Rümikerstrasse in Hegi fällt zunächst einges auf: Dass relativ wenig Mitarbeiter in den riesigen Produktionshallen tätig sind. «Der Grossteil unserer Leute sind auswärts auf den verschiedenen Baustellen beschäftigt», sagt Markus Zehnder der das Familienunternehmen in vierter Generation leitet.Holz in unterschiedlichster Beschaffenheit ist nicht nur im Betriebsareal allerorts sichtbar, sondern auch im Bürokomplex der bei einer Erweiterung 2009 als rechteckiger Kubus auf die grosse Werkhalle aufgesetzt wurde, was beinahe futuristisch anmutet.

Pioniere im Elementbau

Im Sitzungszimmer erläutert Zehnder das breite Tätigkeitsfeld seiner Firma, das sich in Schreinerarbeiten und Holzbau teilt. «Im Bereich Schreinerei übernehmen wir Aufträge von kleinsten Reparaturen bis hin zum umfassenden Innenausbau», sagt er. Beim Holzbau gehe es um das Erstellen von Bauten. In dieser Sparte deckt die Firma vom An- bau über Einfamilienhäuser bis hin zu ganzen Schulbauten die ganze Bandbreite ab.

Der Erfolg geht auch auf eine Entschiedung zurück, die vier Jahrzehnte zurückliegt. Bereits in den 1970er-Jahren hat sich das Unternehmen mit der Elementbauweise einen Namen gemacht. Noch heute wird gegen 70 Prozent des Umsatzes in diesem Geschäftsfeld erzieht. Bei den Elementen handelt es sich um Wand- Boden und Dachfertigungen, die in den eigenen Werkhallen hergestellt werden. Mit Lastwagen werden die Bauteile danach auf die Baustellen gebracht und eingebaut. Der Rohbau für ein Einfamilienhaus beispielsweise könne in diesem Verfahren innerhalb eines Tages errichtet werden, sagt Zehnder.

Ein aktuelles Grossprojekt der Firma ist die Siedlung Orenberg in Ossingen. Die Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft (GWG) realisiert dort eine Überbauung und hat die Holzbauarbeiten der Firma Zehnder anvertraut. Auf Stadtgebiet steht unter anderem die Aufstockung des Einkaufszentrums Neuwiesen auf dem Programm, diese Zusage hat die Firma erst kürzlich erhalten.

Markus Zehnder leitet das operative Geschäft des Familienbetriebes seit 25 Jahren. Seit der Abtrennung eines Firmenteils Zehnder Holz Handel AG im Jahre 2007 ist er alleiniger Inhaber von von Zehnder Holz und Bau.

Zehnder leitet seine Firma wie ein Patron alter Schule. Er legt Wert darauf, am Morgen als erster im Betrieb zu sein und diesen abends als letzter zu verlassen. Seine Frau Gaby, die ihn tatkräftig unterstütze, bezeichnet er als die Mutter des Betriebes. Ihnen beiden sei es wichtig, gute Arbeitgeber zu sein, sagt Zehnder. Sie haben sich deshalb um das Gütesiegel «Holzbau plus» ihres Branchenverbandes bemüht. Das Label steht für partnerschaftliche Unternehmenskultur und faire Arbeitsbedingungen.

Updates für die Angestellten

Zur Betriebskultur gehört, dass sich der Chef jeweils am Montagmorgen mit einer kurzen Ansprache an die Mitarbeiterschaft wendet, um die rund 50 zum Teil langjährigen Angestellten (davon 3 Frauen und 7 Lernende) über Firmeninternes auf dem Laufenden zu halten. Das zahle sich aus, sagt Zehnder, wie er den Rückmeldungen entnehmen könne. Und zufriedene Mitarbeiter ergäben eine zufriedene Kundschaft.

Bereits 57-jährig, hat sich Zehnder, auch schon Gedanken um seine Nachfolge gemacht, zumal Tochter und Sohn bislang eigene Berufsziele verfolgen. Er zeigt sich zuversichtlich: «Wenn es dann soweit ist, werden wir eine Lösung finden die sowohl der Firma wie auch den Mitarbeitenden gerecht wird.» (Der Landbote)