Der Rocker gibt die Schere weiter

Als Gody Wittmann die Stifti fertig hatte, anfangs der 1970er-Jahre, zog es ihn zunächst für ein Jahr nach London. Der Musik wegen, und weil er dort beim Coiffeur Ryf im Swiss Center eine Menge habe lernen können, sagt er. «Es war eine prägende Zeit, ich kam mit vielen Ideen zurück.»

Musikalisch prägten ihn die Beatbands schon in den 60ern. Mit 13 durfte er die grössere Schwester ins Africana an der Neustadtgasse begleiten, wo die Sauterelles und andere Bands jener Jahre auftraten. Weil schon die Schwester und der Vater Gitarre spielten, hatte bald auch Gody eine, und mit Kollegen aus dem Geiselweid gründete er die Schülerband The Black Birds, die allerdings schon lange vor seinem Londoner Jahr wieder zerbrach.

Legendäre Innendekorationen

Bestand aber hatte Gody Wittmanns Liebe zur Musik und zum Coiffeurhandwerk. Den eigenen Salon gründete er schon als 23-Jähriger. An der unteren Steinberggasse, und dort blieb er bis heute. Während 20 Jahre führte er noch ein zweites Geschäft an der General-Guisan-Strasse, ein gutes Dutzend Personen beschäftigte er damals. Doch das ist lange her, der zweite Salon ist längst wieder verkauft.

«Mit 65 Jahren wünsche ich mir nun mehr Raum für Anderes.»



Geblieben ist die legendäre grüne Leuchtschrift «Gody’s Hair Team» im Schaufenster an der Steinberggasse, und legendär sind auch seine Innendekorationen, die er selber schuf. Rockpalast hiess eines der Mottos, Beduinenzelt ein anderes, und derzeit ist der Salon als Künstlergarderobe ausgestattet. Immer stand da auch die alte Musikbox in einer Ecke des kleinen Geschäfts. «Die wird nun zuhause einen neuen Platz bekommen.»

Ende Jahr übergibt Gody nun den Salon seinem bisherigen Mitarbeiter Pascal Maczek, wird aber weiter zwei Tage pro Woche für seine Stammkundschaft da sein im «Lockefeller» – so wird der Salon neu heissen. Ein Problem damit, nicht mehr Chef zu sein, hat er nicht. «Im Gegenteil», sagt er, er sei froh, Verantwortung abgeben zu können. «Ich mag meinen Beruf nach wie vor, aber mit 65 wünsche ich mir nun mehr Raum für Anderes.» Für Reisen in den Süden zum Beispiel, zusammen mit seiner Partnerin im VW-Bus.

Gugge, Steelband und Blues

Gody hatte es offenbar gut mit vielen seiner Angestellten: Manche blieben lange im Hair Team, bis zu 15 Jahren. 80 junge Frauen hat er zu Coiffeusen ausgebildet sowie einen Mann: «Und alle haben die Abschlussprüfung bestanden.» Das Geschäft mitten in der Altstadt zu haben, sei für ihn immer ein Plus gewesen: «Ich ging da immer gern zur Arbeit, ich bin ein eingeborener Winterthurer und kenne hier viele Leute.»

Auch viele Leute kennen Gody, wenn nicht als Coiffeur, dann als Musiker. Seinem Hobby ist er treu geblieben, nun will er womöglich noch etwas mehr üben als bisher schon. Auf die erste Schülerband folgten viele weitere Formationen: Für die Guggenmusiker Gwändlifrässer und Eulachschränzer nahm er die Trompete hervor, die zu spielen er in jungen Jahren gelernt hatte.

Für die Steelband, in der er 20 Jahre lang das Melodiefass spielte, lernte er fleissig Neues. Dann folgte die Blues-Brothers-Kopie «Black Connection», für die er wieder die Gitarre auspackte, und seit rund zehn Jahren tritt er nun mit drei Freunden als «Back to Beat» auf. Zurück zum Anfang also, zu den Beatles, den anderen Beatbands, und zurück auch zum Africana, wo alles begann.

Von Godys drei erwachsenen Kindern übrigens ist keines Coiffeur geworden. Sie werden es vermissen, ihren Papa nicht mehr so oft in der Altstadt anzutreffen, und sie überlegen sich bereits, was sich mit den grünen Leuchtbuchstaben «Gody’s Hair Team» sonst noch schreiben liesse.

