«Der Stadtrat hat die Finanzrisiken nicht im Griff»

Immer wieder hatten die Grünliberalen auf eine drohende Grosssanierung bei der Pensionskasse der Stadt hingewiesen. Zuletzt warnte Gemeinderat Michael Zeugin im Herbst 2016 im «Landboten», es komme «massiv etwas auf die Stadtfinanzen zu».

Nun ist klar: Zeugin und die GLP haben recht behalten. 144 Millionen Unterdeckung sollen nun die Steuerzahler übernehmen. «Dies ist schon ein speziell einseitiger Sanierungsvorschlag», findet GLP-Co-Präsidentin Annetta Steiner. «So eine Lösung würde vermutlich nirgendwo anders vorgeschlagen, hier tut man so, als wäre es das Normalste der Welt.»

«Betroffene fällen Entscheide»

In der Medienmitteilung der Partei wird der Stadtrat frontal angegriffen. Dieser habe nicht gehandelt, obwohl schon lange klar war, dass weiter saniert werden muss. «Der Stadtrat hat die finanziellen Risiken nach wie vor nicht im Griff», heisst es. «Dies zeigte sich bei Stadtwerk und das präsentiert sich nun zum wiederholten Mal bei der Pensionskasse.»

«Was sich bei Stadtwerk zeigte, präsentiert sich nun erneut.»



Annetta Steiner,

GLP-Co-Präsidentin

Die «Zauderei des Stadtrats» koste Jahr für Jahr Millionen, findet Annetta Steiner. Und sie erachtet die politische Zusammensetzung des Stiftungsrates der Pensionskasse als einseitig. Im zehnköpfigen Gremium sitzen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter, unter anderem die Stadträte Künzle und Beutler sowie Finanzchef Beat Holzer. «Es entscheiden Personen über die Pensionskasse, die von den Entscheiden persönlich betroffen sind», kritisiert Steiner.

Stiftungsratspräsident Jorge Serra wehrt sich gegen den Vorwurf, die Massnahmen würden zu spät aufgegleist. «Wir sind jetzt daran, die bestehenden Probleme so vernünftig und so schnell wie möglich zu lösen.» Hätte man in den Nullerjahren die Pensionskasse sanft umgebaut, so Serra, dann hätte man die heutigen Probleme nicht in diesem Ausmass. Das zeigten insbesondere Vergleiche mit anderen, ähnlichen Kassen.

«Die Massnahmen sind schwer zu verdauen.»



Stellungnahme VPOD

Serras Gewerkschaft VPOD bezeichnet in einer Stellungnahme die beschlossenen Massnahmen zwar als bedauerlich und «schwer zu verdauen», jedoch stellt auch sie sich hinter die Pläne des Stadtrats. Sie sieht ebenfalls Schuldige an der «Misere»: In der Zeit vor der Verselbstständigung habe es die damalige Pensionskasse verpasst, «rechtzeitig die Weichen richtig zu stellen».

«Kein Missmanagement»

Anders tönt es bei der SP, die bis zur Verselbstständigung 2012 den Stadtpräsidenten stellte. «Die Stadt hat ihre Pensionskasse 2013 nicht mit genügend Kapital in die Selbstständigkeit entlassen», heisst es zwar in einer Mitteilung, doch das sei keine Folge von Missmanagement. Die anhaltenden Negativzinsen der letzten Jahre habe man nicht vorhersehen können. Den stadträtlichen Vorschlag unterstützt die SP und schreibt: «Das ist dramatisch für die Stadtrechnung, aber richtig und wichtig für das Gesamtwohl der Stadt.»

Die bürgerlichen Parteien äusserten sich gestern nicht zu den geplanten PK-Massnahmen. (Der Landbote)