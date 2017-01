Der halbe Hang ist weggebaggert

Wie heisst eigentlich dieses Wohnquartier, das oben von der Büelrainstrasse und unten vom Wildbachquartier begrenzt wird? Nennen wir es Breite-Osthang. Bebaut ist dieser Osthang mit einem Gemisch aus Einfamilienhäusern und nicht sehr grossen Blöcken, vieles aus den 50er-Jahren. Man wohnt da zentrumsnah, meist ruhig und durchgrünt. Das Quartier ist im Wandel: Einzelne Häuser wurden in den letzten Jahren um-, an- oder neu gebaut.Doch nun klafft da eine Lücke, ein riesiges Loch wurde in den Hang gegraben. Früher standen dort vier Mehrfamilienhäuser mit 27 eher kleinen Wohnungen, gebaut im Jahr 1954. Sie gehörten der Zürcher Wohnbaugesellschaft Habitat 8000, einer Aktiengesellschaft, die im Grunde dem Genossenschaftsgedanken verpflichtet ist und insgesamt 1200 Wohnungen besitzt mit Schwerpunkt in der Stadt Zürich.

Die alten Mieter der Wohnblöcke habe man vier Jahre vor dem Abriss orientiert und ihnen bei Bedarf geholfen, eine neue Bleibe zu finden. Probleme habe es dabei keine gegeben, sagt der Geschäftsführer der Habitat 8000.

Vieleckig im steilen Hang

Nun also sind die alten Häuser weg, und die neuen werden sichtbar in den Plänen von Architekt Beat Rothen. Sein Büro hatte den Studienauftrag gewonnen, das Projekt wird jetzt umgesetzt. Erstellt werden zwei Baukörper; insgesamt 23 Wohnungen mit zweieinhalb, dreieinhalb und viereinhalb Zimmern, von 68 bis 110 Quadratmeter. Die beiden Baukörper sind nicht gleich gross, nicht gleich hoch und nicht viereckig. Sie passen sich der Lage und der Form des Grundstücks im steilen Hang an. Und sie sind so entworfen, dass die Sicht Richtung Osten für möglichst viele Bewohneraugen frei bleibt. «Lichtblick» heisst das Projekt. Architekt Beat Rothen gehört zu den Führenden seines Fachs in Winterthur. In seinem Büro wurden schon viele Wohnbauten entworfen, unter anderem die Überbauungen Etzbergpark in Seen, Werk 3 im Tössfeld oder (vor vielen Jahren) an der Weinbergstrasse.

Kostenmiete senkt den Preis

Wie viel die neuen Wohnungen in der Siedlung Büelrain kosten werden, steht laut der Habitat 8000 AG noch nicht fest. Sicher aber zahlen die neuen Mieter einiges mehr, als die alten zahlten, denn Bauen an diesem Ort ist aufwendig und teuer: Investiert werden gut 12 Millionen Franken. Habitat-Geschäftsführer Philip Blum sagt es so: « Wir werden die Kostenmiete anwenden und versuchen, unter der Marktmiete zu bleiben.» In der Tiefgarage unten an der Gutstrasse übrigens ist (bei 23 Wohnungen) nur Platz für 13 Autos, dafür aber für 82 Velos. ()