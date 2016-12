Der kommunistische Untergrund feiert sich

Der Aufbau hat Geburtstag: Seit zehn Jahren ist die kommunistische Gruppierung in Winterthur aktiv (weitere Sektionen gibt es in Zürich und Basel). Zwar ist das Wirken der Mitglieder und Sympathisanten in der Stadt sichtbar – Transparente mit dem linken Credo «Aufwertung ist Vertreibung» baumeln unter einigen Fenstern. Doch vielfach meiden die Revo­lutionäre die Öffentlichkeit und scheinen lieber unter ihresgleichen zu bleiben.Ein Beispiel dafür: Bezüglich ihrer Jubiläumsfeier beantworten die Aktivisten zwar eine Anfrage des «Landboten», und zwei junge Männer besuchen die Redaktion für ein längeres Gespräch. Im Nachhinein ziehen sie aber alle im Gespräch gemachten Aussagen zurück. Die Männer nennen lediglich ihre Vornamen, kontaktieren kann man die Gruppe nur über eine E-Mail-Adresse.

Tanzdemo, Proteste gegen die Archhöfe und UKIP

Die genannte Jubiläumsfeier fand kürzlich an einem Samstag im Restaurant Widder statt, das für sein teils linkes Publikum bekannt ist. Im Programm: drei ­Diskussionsrunden und eine improvisierte Ausstellung zur Geschichte der Gruppierung, die am Ende des Abends bereits wieder in der Tasche verschwand. Zudem fand ein Konzert statt – alles lieber ohne Zuschauer von aussen.

Wozu die Geheimniskrämerei? Trotz Meinungsfreiheit in der Schweiz operiert die radikale Gruppierung vielleicht darum versteckt, weil sich manche ihrer Aktionen am Rand der Legalität bewegen. Im Gespräch erzählt Otto (Name geändert), dass die häufigsten Anklagen gegen Mitglieder wegen Landfriedensbruchs oder Zusammenrottung erfolgen.

Nach aussen tritt die Gruppe vor allem an Demonstrationen in Erscheinung. In Er­innerung blieben etwa die Tanzdemonstration von 2013, bei der es zu heftigen Konfrontationen mit der Polizei kam, und der Anti-AUNS-/UKIP-Protest von 2014. Daneben werden Vorträge und Diskussionen veranstaltet, zum Beispiel zusammen mit Juristen zu den Folgen der Ausschaffungsinitiative. Die Bewegung widersetzte sich auch dem Bau des Einkaufszentrums Archhöfe, eines wichtigen Symbols der «Stadtaufwertung von oben», wie man befand.

Bewusst entsagt man der par­lamentarischen Arbeit. Gelegentlich werden offenbar gemein­same Veranstaltungen mit der (im Kanton Zürich sehr kleinen) Partei der Arbeit durchgeführt.

Das Programm? Laut Otto orientiert man sich an der marxistischen Theorie, mit leninistischen Einflüssen. Anders als Marx betonte Lenin beispielsweise den Willen des Einzelnen zur Veränderung und war der Ansicht, dass eine intellektuelle Avantgarde das Proletariat in die Revolution führen müsse.

Aus dem Innern der Gruppierung berichten die Aktivisten nur zurückhaltend. So wollen sie die genaue Mitgliederzahl nicht nennen, um der Polizei die Übersicht zu erschweren. Man könne sich wohl denken, dass sie nicht Hunderte von Leuten seien. Offenbar sind zumindest einige Mitglieder polizeilich bekannt, weil sie bei Demonstra­tionen festgenommen und ihre Daten erfasst wurden.

Bei den Mitgliedern handelt es sich gemäss Otto tendenziell um jüngere Leute, es seien aber auch einige Ältere dabei. Ein Männerübergewicht, wie man vielleicht denken könnte, gebe es nicht, vielmehr erhalte man gerade von jungen Frauen regen Zuspruch, weil «der alltägliche Sexismus sie bewegt». Eines der drei Diskussionsthemen am Jubiläumsabend lautete denn auch: «Frauenkampf». Der Tisch war angeblich besser besetzt als die Runden zu den Themen «rechte Hetze» und «Stadtaufwertung».

Gesittet – doch keine klare Distanzierung von Gewalt

Im Gespräch zeigt sich Otto, der die meisten Fragen beantwortet, nicht als dogmatischer Eiferer mit sinnentleerter Klassenkampfrhetorik. Man könnte glauben, der logisch argumentierende Revolutionär studiere Geschichte – das tut er aber nicht, er hat einen handwerklichen Beruf. Normal gekleidet, wirkt er eher wie der nette Junge von nebenan als wie ein gefährlicher Extremist, vor dem man sich fürchten müsste. Ganz von Gewalt distanzieren will sich Otto aber nicht, jedenfalls beantwortet er diese Frage ausweichend. Wer ein Bier gegen einen Polizisten wirft, werde wegen versuchter Körperverletzung angeklagt, sagt er, doch wie Polizisten gegen Demonstranten vorgehen, interessiere die Justiz nicht. Da sei doch etwas verkehrt.

«Beim Wort Kommunismus schrecken die Leute zurück»

Die Erfolgsbilanz des revolutionären Aufbaus scheint nach zehn Jahren eher mager. Im Gespräch widerspricht Otto: Immerhin gebe es die Gruppierung noch und sie sei weiterhin aktiv, was an­gesichts des rechten Gegenwindes nicht selbstverständlich sei. Es gelinge durchaus, den Leuten aufzuzeigen, dass es Alternativen zum kapi­talistischen System gibt. Doch kann man diese auch vom Marxismus überzeugen? Das sei oft schwer, gesteht man ein. Zwar würden sich viele über die Un­gerechtigkeiten des Kapitalismus ärgern, über grosse Lohnunterschiede, hohe Mieten und teils tiefe Renten. Doch das Wort Kommunismus schrecke sie ab. Im Kapitalismus würden die Menschen eben auf Konformität gedrillt, und es werde die Angst geschürt, dass radikale Veränderungen zum Zerfall führen.

Trotz dieser Probleme glauben die Revolutionäre an ein Erstarken ihrer Gruppe. Die Mitgliederrekrutierung sei jedenfalls nicht schwieriger als vor zehn Jahren, denn «die rechte Hetze wühlt die Leute auf». (Landbote)