Die Aussenwachten kommen nicht ans Netz

Vor Jahren noch eine Zukunftstechnologie, wird das Glasfasernetz für die Winterthur Bevölkerung dieses Jahr Realität. 95 Prozent aller Liegenschaften erhalten einen Anschluss und können so auf das ultraschnelle Internet zugreifen, in den nächsten Jahren werden die herkömmlichen und langsameren Kupferleitungen zurückgebaut. Doch einige zentrumsferne Gebiete drohen nun, den Anschluss zu verlieren. In den Aussenwachten Reutlingen und Grundhof (beide Oberi) sowie Neuburg und Radhof (beide Wülflingen) werden auch in den nächsten Jahren keine Glasfaserkabel verlegt. Dies hält der Stadtrat in einem Bericht fest.

Drei Millionen sind zu viel

Die städtische Erschliessungsquote von 95 Prozent wurde in einer Volksabstimmung 2012 beschlossen. «Eine hundertprozentige Erschliessung wäre unverhältnismässig teuer», schreibt der Stadtrat, er rechnet für diesen Fall mit Mehraufwendungen von rund drei Millionen Franken. «Das würde den aktuellen Budgetüberschuss der Stadt fast vollständig kompensieren.»

Dass man das Geld dafür aus dem Steuersubstrat nehmen müsste, ist für den Stadtrat klar. Denn der vom Volk genehmigte Kredit von 67 Millionen reicht nicht für die Aussenwachten, und eine Finanzierung via Stadtwerk sei nicht zulässig. Die Stadtregierung hält zudem fest: «Für Glasfaseranschlüsse besteht kein gesetzlicher Grundversorgungsauftrag.»

Ultra-HD in der Aussenwacht

Die Frage ist erlaubt: Braucht man denn wirklich auch im äussersten Winterthurer Weiler einen Turbo-Zugang ins Internet, um beispielsweise Filme in Ultra-HD-Qualität beziehen zu können? Ja, findet SP-Präsident Christoph Baumann, der mit einem Postulat den Stadtrats-Bericht ausgelöst hatte. Er hat auch Mitstreiter von Grünen, FDP und EVP hinter sich. «Glasfaser ist vielleicht noch nicht heute, aber spätestens morgen eine Grundvoraussetzung», sagt Baumann. Dass die Aussenwachten nicht ans Netz kommen, sei stossend. «Glasfaseranschluss ist dem Verständnis der SP nach ein Service Public. Niemand käme heute auf die Idee, die genannten Weiler nicht mit Strom zu versorgen, weil es nicht rentiert.»

Die SP spricht von einer Ungleichbehandlung. «Die betroffenen Teile der Bevölkerung zahlen wie alle anderen Steuern und Gebühren, deshalb sollen sie auch gleich behandelt werden», findet Baumann.

Vom Stadtrat verlangt die SP nun eine «kreative Lösung» im Rahmen des bisherigen Kredits oder eine neue Kreditvorlage. Die Partei hofft zudem, dass die betroffene Bevölkerung aktiv wird und beispielsweise eine Petition einreicht. Ob sich auch in den Aussenwachten selber bereits Widerstand regt, ist nicht bekannt. (Landbote)