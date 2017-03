Die Baustellen in der Breite bleiben bis 2018 – und damit auch die Staus

Was wird da so lange gebaut, man sieht ja fast nichts! Das mag sich manch einer fragen, der auf der Breitestrasse zur Stosszeit im Stau steckt. Wer es in fünf Minuten von der Storchenbrücke ins, Waldheim schafft (oder umgekehrt), hat Glück gehabt. Zehn Minuten ist Standard, eine Viertelstunde wird schnell zum Ärger.«Mit Staus wird zu rechnen sein», das wusste und meldete die Stadt schon im Sommer 2014, bevor die Bauarbeiten begannen. Seit Anfang 2015 regeln nun zwei Lichtsignalanlagen den Verkehr zwischen Breite und Waldheim) zwei Ampeln mit immer wieder verändertem Standort, je nach dem, wo gerade gebaut wird.

Gebaut wird Vieles, insbesondere im Untergrund: Stomleitungen, Gas-, Wasser- und Abwasserrohre. Vor allem aber werden auch zwei unterirdisch fliessende Bäche neu verlegt.

Fettes Rohr für zwei Bächlein

Der eine ist der Breitiholzbach, der beim Minigolf oben aus dem; Eschenhergwald kommt. Bisher floss dessen Wasser in der Schmutzwasserkanalisation in Richtung Tössfeld, was eigentlich ein Unsinn ist und letztlich die Kläranlage unnötig stark belastet. Künftig fliesst der Breitiholzbach auf der anderen Seite der Breite hinunter und in den Mattenbach.Das bringt reichlich Grabarbeiten mit sich unter der Strasse. Diese Baugruben im Be reich Nussbaumweg sind derzeit noch offen und sichtbar.

Der andere Bach heisst Breitetobelbach und kommt bei de Turmstrasse aus dem Wald. Er floss schon bisher unter dem Trottoir der Breitestrasse Richtung Waldheim und Mattenbach. Doch dieser Kanal war seit Jahren baufällig. Neu werden nun beide Bäche in einem einzigen neuen Rohr abrauschen. Satte 1,3 Meter beträgt dessen Innendurchmesser, denn es soll auch eine Wassermenge bewältigen, wenn die beiden braven Bächlein einmal sehr hoch kommen. Die Rohre für die beiden Bäche liegen übrigens bis sechs Meter tief.

Bushalt mit Bremswirkung

118 Millionen Franken werden verbaut sein, wenn alles fertig ist. «Bauende ist im Juli 2018» sagt! der Projektleiter beim Tiefbauamt, Rolf Schüpbach. In den Sommerferien 2018 werde der Deckbelag eingebaut, und bis im September werden noch die Verkehrsinseln und die Betonplatten für die Bushaltestellen verlegt.

An der Haltestelle im Waldheim plant die Stadt eine Massbahme, die dem Bus freie Fahrt verschafft und einige Autofahrer erfahrungsgemäss sehr ärgert. Stoppt der Bus, um Passagiere aus- und einsteigen zu lassen, können ihn die Autos nicht überholen. Das dauert vielleicht zwanzig Sekunden und hat für den Bus den Vorteil, dass bei grossem Verkehrsaufkommen vor ihm die Autos wegfahren können und keine nachkommen. Der Bus kann dann zweihundert Meter weiter unbehindert nach links in die Zeughausstrasse abbiegen. Diese Art von Busbevorzugung plant die Stadt auch an anderen Orten. Punkto Finanzen und Terbine sei man auf Kurs, sagt Schüpbach. Es gelte aber immet wieder umzustellen und zu lernen, um die nächste Etappe zu optimieren.

«Eine Quartierstrasse muss die Last einer Kantonsstrasse aufnehmen, das geht eigentlich nicht.»



Die Baustelle Breitestrasse sei, so Projektleiter Schüpbach, «ein Spezialfall in Bezug auf die Logistik», da es schlichtweg kaum Platz für Installationen gebe.

Auch die Stadtpolizei hat erkennen müssen, dass für grosse Verkehrskontrollen kein Platz vorhanden ist. So beschränke man sich auf punktuelle Kontrollen bei den Lichtsignalen. Wie viele Bussen wegen Überfahrens des Rotlichts verteilt wurden, weiss die Polizei nicht. Augenzeugen sagen: Noch schnell durchfahren, wenn das Signal auf Rot schaltet, kommt fast ständig vor. Vor allem, wenn einer schon zehn Minuten im Stau stand, drückt er gerne aufs Gaspedal.

Die Stadtpolizei warnt diese Rotlichtflitzer: Nicht nur droht ihnen eine 200-Franken-Busse, wenn doch einmal kontrolliert wird. Sie würden überdies oft selber zum Verkehrsrhindernis und Stauauslöser, wenn sie im Baustellenbereich auf entgegenkommende Autos treffen: Man: blockiere sich so gegenseitig.

Dauerbelastung fürs Quartier

Regt man sich im Quartier über die ständigen Staus zu Stosszeiten auf? «Für viele, die gerade bei der Baustelle wohnen, ist es schon belastend. Und wer nach Hause ins Quartier fahren will, fährt sicher nicht zur Stosszeit», sagt Michael Oettli, der Präsident des Quartiervereins Breite-Vogelsang. Die Baustelle sei ohnehin nur eine Verstärkung dessen, was das Quartier sonst auch zu ertragen habe: «Eine Quartierstrasse muss die Last einer Kantonsstrasse aufnehmen, das geht eigentlich nicht.» (Der Landbote)