Die Grossen jubeln, die Kleinen murren

Auffällig viele Taxis standen gestern um 14 Uhr vor der Mehrzweckanlage Teuchelweiher. Im Innern verloste die Stadtpolizei sechs sogenannte A-Konzessionen. Sie erlauben dem Inhaber die Zufahrt zum begehrten Warteraum am Hauptbahnhof. Insgesamt 45 gibt es davon, zuletzt waren aber nur 39 davon im Umlauf.

Die sechs inaktiven hatte die Polizei jahrelang zurückgehalten, weil sie auf ein baldiges Inkrafttreten der neuen Taxiverordnung hoffte. Für die Verlosung waren siebzig Bewerbungen eingegangen, alle von Personen, die in den letzten Jahren gewerbemässig Taxi gefahren sind.

«Gut für unsere Familie»

Die Verlosung fand unter Ausschluss der Presse statt. Als sich die Türen nach einer halben Stunde wieder öffneten, gab es viele enttäuschte Gesichter. Selvete Chakolli hingegen strahlte. «Im vierten Couvert war unser Name. Mein Mann fährt seit 25 Jahren Taxi, ich seit 15 Jahren. Bisher hatte nur er eine A-Lizenz. Neu können wir beide gleichzeitig fahren.» Dass der Zufall entschied, findet sie verständlich: «Auslosen war besser, denn bei so vielen Bewerbern kann man nicht gerecht entscheiden.» Für die Chakollis bedeutet die zusätzliche Lizenz finanziell einen grossen Unterschied: «Das ist sehr gut für unser Unternehmen und unsere Familie mit drei Kindern.»

«Ich kann so nicht überleben»

Auf ein solches Losglück hatten zahlreiche andere Fahrer gehofft. Cemal Kesen fährt seit Jahren mit einer B-Lizenz und ist bitter enttäuscht. «Ich kann so nicht überleben. Mit meiner B-Lizenz verdiene ich sehr wenig, vielleicht 3000 bis 4000 Franken pro Monat. Dabei arbeite ich 100 Prozent, meist eher 150 Prozent.» Die Verlosung hält er für ungerecht: «Die Firmen, welche schon Bewilligungen hatten, kriegten eine obendrauf, und die Kleinen gingen leer aus.» Andere Fahrer murrten: «Das ist doch Korruption.»

«Ich freue mich, finde es aber trotzdem einen Fehler, die Lizenzen zu verlosen. Man sollte sie denen geben, die sie verdienen.»Thomas Schönenberger, Taxizentrale Winterthur

Zu reden gab vor allem, dass unter den sechs Ausgelosten René Schönenberger war und auch der erste Ersatzplatz an die TCW Schönenberger AG ging. Der Sohn des glücklichen Gewinners, Thomas Schönenberger, und seine Taxizentrale kontrollierten über die TCW Schönenberger AG und die Taxi Baumann AG schon bisher 13 der 45 A-Konzessionen, nun kommen eine oder allenfalls sogar zwei dazu. Viel wurde geflucht über den angeblich übermächtigen «Taxikönig», der doch kürzlich noch versprochen habe, er würde sich nicht um neue Konzessionen bewerben.

Die Kritik des Gewinners

«Das hätte ich auch nicht getan, wenn es keine Verlosung gegeben hätte», sagt Thomas Schönenberger. «Man hätte mir ja doch keine gegeben.» Mit dem Sicherheitsdepartement hat Schönenberger das Heu nämlich nicht auf der gleichen Bühne. Es war sein Rekurs, der die neue Taxiverordnung vor Gericht zu Fall gebracht hatte.

Schönenberger findet es falsch, dass die Stadtpolizei die Verteilung der Lizenzen dem Zufall überlassen hat. «Ich habe schon oft gesagt, man sollte die Lizenzen nicht verlosen, sondern denen geben, die sie verdient haben.» Dafür gibt es für Schönenberger einen einfachen Test: «Wer mit einer B-Bewilligung drei Jahre lang hauptberuflich fährt und davon leben kann, hat bewiesen, dass er oder sie das Geschäft versteht.»

Nicolas Egli, der als Student Taxi fuhr und nun Berufsschullehrer ist, hatte sich im Namen der Taxifahrer für die Neuvergabe der Lizenzen eingesetzt. Das Ergebnis freut ihn allerdings nicht recht: «Die Machtstellung der etablierten Betriebe wird so noch ausgebaut.»

Ein digitaler Warteraum?

Eine neue Taxiverordnung auszuarbeiten, hält Egli für aussichtslos. Er fordert darum, dass die Stadt innerhalb der bestehenden Verordnung eine innovative Lösung findet. «Der Stadtrat kann die Zahl der A-Lizenzen so stark er­höhen, dass jeder Taxifahrer eine bekommen kann.» Damit es am Hauptbahnhof nicht zum Kollaps kommt, solle die Stadtpolizei die Zufahrt neu regeln. Das könne mit modernsten Mitteln geschehen, nämlich per Handy-App: «Jeder Taxifahrer hat ein tägliches Zeitbudget für den Bahnhof zugute, das er über die App verwalten kann.» Für die anwesenden Polizeibeamten klang dieser kühne Vorschlag sichtbar nach Zukunftsmusik. (Der Landbote)