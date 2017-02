Die Jäger blasen zum Kampf um die Reviere

Die Pachtvergabe fürs Jagdrevier Eschenberg ist umstritten, aus politischen oder jagdpolitischen Gründen. Das kam so: Der kantonale Jagdverwalter und der Verein Jagd Zürich würden das Jagdrevier Eschenberg gerne zu einem Ausbildungsrevier machen, wo Nachwuchsjäger das Handwerk lernen können. SVP-Regierungsrat Markus Kägi, der selber ein passionierterJäger ist, findet die Idee gut, und auch Winterthurs Stadtrat unterstützt sie, was zwei wichtige Faktoren sind.

Nun sieht aber das Jagdgesetz nirgends ein solches Ausbildungsrevier vor. Die 258 Reviere des Kantons Zürich werden von den Gemeinden stets an eine Jagdgesellschaft verpachtet, die sich zuvor selber formiert hat. Um zum Ziel zu kommen, musste also eine neue Jagdgesellschaft her, die es sich explizit zur Aufgabe macht, Jägernovizen anzuleiten.

Eine extra austarierte Truppe

Eine solche Gesellschaft hat sich unterdessen formiert, bestehend aus drei Vorstandsmitgliedern, die im kantonalen Verein für die Ausbildung zuständig sind, aus drei bisherigen Pächtern des Reviers Eschenberg und einem Tierpfleger vom Bruderhaus. Ihr Auftrag wird es sein, die Ausbildung im Eschenberg zu organisieren, zu überwachen und dabei auch den Bestand der Wildtiere gemäss Gesetz zu regeln.

«Das Ganze ist ein Schnellschuss.»



Freilich sind längst nicht alle Zürcher Jäger der Meinung, dies sei eine kluge Idee. Werner Blaser etwa hält nichts von einem Ausbildungsrevier im Freizeitwald, er sieht Gefahren auf Jogger und Familien zukommen. Das Ganze sei ein Schnellschuss und Winterthur der falsche Ort, findet er.

Runde eins knapp gegen Blaser

Blaser ist derzeit noch Obmann der Jagdgesellschaft, die jetzt für den Eschenberg verantwortlich ist, und Blaser war auch lange Jahre Chef der Pizzeria Don Camillo an der Steinberggasse: Ihn kennt man in Winterthur, auch wenn er heute am Bodensee zu Hause ist. Zusammen mit anderen Jägern will er weiterhin im Eschenberg für Hege und Jagd verantwortlich sein. Obmann der Gesellschaft darf er jedoch nicht bleiben, weil dafür der Wohnort im Kanton Zürich Pflicht ist. Blaser hat vor einem Monat an einer ausserordentlichen Generalversammlung von Jagd Zürich versucht, die Pläne für dieses Ausbildungsrevier zu Fall zu bringen. Er mobilisierte weitere Gegner aus der Region, brachte eine heftige Diskussion in Gang und hatte am Schluss beinahe Erfolg: Nur knapp, mit 50 zu 59 Stimmen, unterlag Blasers Antrag, auf ein solches Lehrrevier sei zu verzichten. Dass es zwölf Enthaltungen gab, ärgert ihn im Nachhinein: «Damit hätte es gereicht.»

Showdown am 23. Februar

Blaser und seine Freunde haben freilich noch einen zweiten Pfeil im Köcher, allerdings einen etwas stumpferen, als es der erste war. Mit seiner neuen Jagdgesellschaft, der ebenfalls drei Mitglieder der bisherigen angehören, wird er am 23. Februar bei der Versteigerung im Superblock um den Eschenberg kämpfen. Auch eine dritte Partei bewirbt sich.

Das Prozedere jeder Jagdrevierversteigerung ist genau festgelegt: Man beginnt mit dem im Voraus berechneten und festgelegten minimalen Pachtzins; im Falle Eschenberg sind das 6869 Franken. Das ist nicht der höchste, aber einer der hohen Werte im ganzen Kanton. In Schritten von maximal 200 Franken kann dann geboten werden. Bis zum Maximum, das 50 Prozent über dem Minimalpreis liegt, für den Eschenberg also 10 303 Franken.

Nach dem Patt die Politik

Gibt die Gruppe um Blaser nicht klein bei, wird der Pachtzins also bis gut 10 000 Franken hochgetrieben. Was bei gleichlautenden Angeboten geschieht, steht in den Versteigerungsrichtlinien: Welche Bewerbergruppe hatte bis anhin die Pacht? Wessen Mitglieder sind mehrheitlich in der Gemeinde wohnhaft? Welche Gruppe bietet Gewähr für einen «weidgerechten Jagdbetrieb»? Weil bei diesen Fragen ein Patt resultieren könnte und der Zuschlag «sofort nach Abschluss der Versteigerung» erfolgen muss, ist die Stadt gefordert, einen Weg zu finden.

Zuständig sind Beat Kunz, der Chef von Stadtgrün, und sein interimistischer politischer Vorgesetzter, SVP-Stadtrat Josef Lisibach. Die beiden werden dieser Tage darüber beraten, nach welchen Kriterien sie entscheiden können. Da der Stadtrat bereits seine Unterstützung für das Ausbildungsrevier kundgetan hat, wird Blasers Gruppe im Finale wohl die stumpfere Klinge haben.

Von den 44 Jagdrevieren im Bezirk Weinland ist das Revier Feuerthalen-Kohlfirst mit 1016 Hektaren das grösste. Zum Vergleich: Winterthur-Eschenberg umfasst 782 Hektaren.

Treibjagden nicht überall erwünscht

Im Jagdbezirk Weinland kommen im Februar und März alle 44 Reviere, auch die fünf der Stadt Winterthur, unter den Hammer. Wer den Zuschlag für die nächsten acht Jahre erhält, entscheiden die politischen Behörden. Meist sind es die bisherigen Jagdgesellschaften, die sich in der Regel auch als einzige für die Neuverpachtung bewerben, wie eine punktuelle Umfrage des «Landboten» zeigt.

Zwei Versteigerungen

Nicht so in Schlatt und Wiesendangen. Dort kam es in den letzten Tagen zu richtigen Versteigerungen, weil die bisherigen Jagdgesellschaften von neuen herausgefordert wurden. In Schlatt ging der Zuschlag an die bisherige Jagdgesellschaft, die das höhere Gebot abgegeben hat. Im Jagd­revier Wiesendangen-West erhielt hingegen die neue Jagdgesellschaft unter Obmann Thomas Hasler den Zuschlag. Überboten hat man sich in Wiesendangen ­indessen nicht. Das 420 Hekt­aren grosse Revier ging zum ­kantonalen Schätzungspreis, also einem jährlichen Pachtzins von 4546 Franken, über den Tisch.

Unterschiedliche Jagdarten

Den Ausschlag für die Neuver­gabe in Wiesendangen gaben vielmehr unterschiedliche Jagdarten der beiden Jagdgesellschaften. «Die Bevölkerung hat immer weniger Verständnis für die Treibjagd, wir erhielten wiederholt Beschwerden», sagt der Wiesendanger Gemeindeschreiber Hans-Peter Höhener.

Der Gemeinderat habe sich deshalb in erster Linie für die neue Jagdgesellschaft entschieden, weil diese die Ansitzjagd betreibe. Die Jagd vom Hochsitz aus wird laut Höhener im benachbarten Jagd­revier Bertschikon schon länger angewendet und sei nach Ansicht des Gemeinderates zeitgemässer als die Treibjagd.

«Die Bevölkerung hat immer weniger Verständnis für die Treibjagd, wir erhielten wiederholt Beschwerden»



Der neue Obmann des Reviers Wiesendangen-West, Thomas Hasler (45), hat letzten Herbst in Wiesendangen die Jungjägerausbildung abgeschlossen. Er sieht sich als «Wildtiermanager». Die Ansitzjagd befürworte er, weil sie für das Wild, die Bevölkerung und den Jäger angenehmer sei. «Doch der Aufwand, auf die vorgegebene Abschussquote zu kommen, ist enorm», räumt Hasler ein. «Wir werden versuchen, es hinzubringen.» Wiesendangen sei ein eher unruhiges Revier, in dem sich Pferde, Jogger und Hündeler den Wald teilen müssten. «Wir Jäger sind nur ein Teil des Ganzen.»

«Objektiveres Bild» erwünscht

Laut Max Keller, Obmann des Jagdbezirks Weinland, lässt sich nicht zweifelsfrei sagen, welche Jagdart für das Wild besser sei, die vom Hochsitz aus betriebene oder die Treibjagd. «Meiner Ansicht nach sind beide Jagdarten in Ordnung, wenn sie ordentlich durchgeführt werden.» Die Ansitzjagd sei aber sicher gelassener und ruhiger. «Wir Jäger sind ­jedoch immer bemüht, das Tier möglichst wenig leiden zu lassen.»

«Wir Jäger sind ­jedoch immer bemüht, das Tier möglichst wenig leiden zu lassen.»



In vielbevölkerten Revieren oder Revierteilen wird es laut Keller aber zunehmend schwierig, Gemeinschaftsjagden durchzuführen. Die Bevölkerung schätze es nicht, wenn sie im Wald unverhofft auf Jäger und jagende Hunde stosse. «Wir Jäger würden es aber begrüssen, wenn die Bevölkerung mehr über die heutige Jagd wüsste und sich ­somit auch ein objektiveres Bild machen könnte, als es oftmals zum Ausdruck kommt.»

«Schwierige Entscheidungen»

Der Bezirksobmann denkt dabei zum Beispiel an Fälle wie in Brütten, wo ein Jäger kürzlich versehentlich eine Bache erlegte und die verwaisten Jungtiere nachher erschossen werden mussten. «Das ist ein Fehler, der natürlich nicht hätte passieren dürfen.» Wenn jemand aber schon einmal nachts auf einem Hochsitz ge­sessen sei, wisse er, wie schwierig eine solche Einschätzung sein könne.

Zum Auftrag, den die Jagdgesellschaften beziehungsweise Jäger heute haben, schreibt das kantonale Amt für Landschaft und Natur auf seiner Webseite: «Früher galt die Jagd als erholsame und exklusive Freizeitbeschäftigung, heute beinhaltet sie einen umfassenden Leistungsauftrag der Öffentlichkeit.» Ökologische und wirtschaftliche Aspekte aus Landwirtschaft und Forst würden ebenso dazugehören wie der gesetzliche Auftrag, sich nachhaltig für Lebensräume, Artenvielfalt und Schadensverhütung einzusetzen.

Im Kanton Zürich gibt es fünf Jagdkreise mit insgesamt 173 Jagdrevieren. Gegenwärtig werden die Reviere für die nächsten acht Jahre neu verpachtet. Die neue Pachtperiode beginnt am 1. April (siehe auch Box). Bis 14 ­Tage vor den individuellen Versteigerungsterminen können sich Jagdgesellschaften bewerben. (Der Landbote)