Die Migros macht dem Spar den Garaus

Er war eine Instanz jenseits des Grabens: der Spar-Laden linkerhand hinter der alten Post. Hier kauften die Polizisten vom Posten vis-à-vis ihr Mittagessen, hier ging man hin, wenn man am Obertor einmal keine Lust auf Kebab hatte und gerade keinen günstigen Haarschnitt brauchte.

2010 wurde das Lebensmittelgeschäft noch für viel Geld um­gebaut – nun wird es Ende April ­geschlossen, wie die Verantwortlichen bestätigen. Der Laden ist schon im Internet zur Miete ausgeschrieben. Hier erfährt man: Die Verkaufsfläche inklusive Aufenthaltsraum und Büro beträgt 480 Quadratmeter, zu haben ist sie per 1. September, zusammen mit einem grossen Lagerraum im Untergeschoss. Kostenpunkt: knapp 21 000 Franken monatlich.

Spar: «Unfair gegenüber uns»

Der Filialverantwortliche ist verärgert. Seit er das Geschäft vor zweieinhalb Jahren im Franchisingsystem übernahm, sei der Kundenstrom stetig zurück­gegangen, erzählt Mushteba Is­lami, der auch die Spar-Filiale in Wetzikon führt. «Erst ging die Post zu, die uns Laufkundschaft brachte. Dann zog die Stadtverwaltung weg, die Apéros bestellte und deren Mitarbeiter bei uns einkauften. Und schliesslich setzte man uns auch noch die Migros vor die Nase.» Von der Postschliessung habe er von Anfang an gewusst, so der Verantwort­liche, von den anderen Dingen nicht. Sowohl die Spar-Liegenschaft als auch das Gebäude mit der Migros ein paar Schritte weiter sind im Besitz der Stadt. «Ich finde es uns gegenüber nicht fair, dass man diese Fläche einem direkten Konkurrenten vermietet hat», kritisiert Islami. Aber so sei das halt heute, «jeder schaut nur für sich». So kam es, wie es habe kommen müssen: Ende letzten Jahres hätte er den Mietvertrag mit der Stadt verlängern können, doch das wollte er nicht. Und es sprang auch kein anderer Franchisenehmer ein. «Ich konnte Spar überzeugen: Der Standort ist nicht mehr machbar.»

«Eine optimale Lösung»

Bei der Stadt verteidigt man die Ansiedlungspolitik. «Die neue Migros belebt das Obertor und ist für die Bevölkerung eine Bereicherung», meint Stadträtin Yvonne Beutler (SP). Sie weist darauf hin, dass die Filiale nicht zusätzlich entstand, sondern vom Graben ans Obertor verschoben wurde. Die Nutzungsart und der langjährige Mietvertrag mit der Migros seien für die Stadt «eine optimale Lösung». «Dass Herr ­Islami über das Näher­rücken der Konkurrenz nicht ­erfreut war, ist nachvollziehbar. Wir bedauern, dass dies nun zusammen mit ­anderen Gründen dazu geführt hat, dass er das Mietverhältnis kündigte.»

Die Stadt will den frei werdenden Laden nur am Stück ver­mieten, keine Teilflächen. «Die Räume eignen sich als Laden­lokal, Dienstleistungs- oder Gastro­nomiebetrieb», heisst es im Mietinserat. Welche Nutzung man am liebsten hätte, lässt man offen. Die Fläche sei eben erst ausgeschrieben worden, sagt Stadträtin Beutler, ­darum könne man noch keine An­gaben zur ­zukünftigen ­Nutzung machen.

Noch vier Filialenauf Stadtgebiet

Mit dem Geschäft am Obertor schliesst die einzige Niederlassung der holländischen Detail­handels­kette in der Altstadt. Auf Stadt­gebiet verbleiben die vier Spar-Filialen in Wülflingen, am Mattenbach, in der Breite und in Oberwinterthur. Der Firmen­name des eher hochpreisigen ­Anbieters geht nicht wie zum Teil angenommen auf das Wort «sparen» zurück, sondern auf das ­niederländische Wort für Tanne; eine solche ziert auch das Logo.

Jene Kunden, die bereits auf zahlreiche Räumungsrabatte am Obertor spekulieren, werden vom Filialverantwortlichen enttäuscht. Er könne, sagt dieser, die übrig bleibende Ware wohl zum grossen Teil in anderen Filialen ­absetzen. (Der Landbote)