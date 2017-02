Die Neuen auf dem Goldenberg

Über die Verdrängung aus der Altstadt mag Beni Kqira nicht mehr reden. Er wolle lieber nach vorne schauen, sagt er, auf die Zukunft im Goldenberg. Dreizehn Jahre lang führte seine Familie an der Marktgasse das «Stella del Centro». Dann klopfte der Kaffeemulti Starbucks beim Eigentümer an. Und dessen Angebot konnte die Wirtefamilie nicht kontern. Als Ende September 2015 die Pacht auslief, bedeutete das vorerst das Ende der Wirtetätigkeit der Kqiras in Winterthur.Eineinhalb Jahre später geben sie nun aber ihr Comeback – und das wieder an prominenter Lage. Sie hätten sich um verschiedene Objekte beworben, sagt Beni Kqira. Aber das «Goldenberg» sei ihre allererste Wahl gewesen. Heute öffnet das Restaurant unter neuer Führung die Türen.

Pizza-Verbot von der Stadt

Weil das Restaurant der Stadt gehört und sich ein wichtiges Ausflugsziel nennen darf, gelten für den Betrieb ein paar zusätzliche Auflagen. Im O-Ton des Pachtvertrages lautet das etwa: «Der Schwerpunkt des Speiseangebots darf nicht aus Pizza bestehen.» Oder: «Die Pächterschaft verpflichtet sich, den Charakter der Gastwirtschaft beizubehalten.» Als weitere Auflagen muss eine «gepflegte Gastronomie» angeboten werden und an Terrasse und Spielplatz darf ohne Einwilligung der Stadt nichts geändert werden.

Obschon das «Stella del Centro» vorab als Pizzeria bekannt war, musste die Familie die Küche für das Restaurant Goldenberg nicht neu erfinden. «Wir haben das Gutbürgerliche schon vorher gepflegt», sagt Beni Kqira. Küchenchef des «Goldenbergs» wird der frühere Küchenchef des «Stella del Centro», der schon seit 17 Jahren für die Familie arbeitet. Auch Teile des Küchenteams sind langjährige Mitarbeiter. Fünf Angestellte hat die Familie von den früheren Pächtern übernommen. Der Betrieb hat eine respektable Grösse: 20 Festangestellte plus Aushilfen für das Sommergeschäft.

Das Kernteam bilden Beni Kqiras, sein Vater Pren Kqira, sein Onkel Anton Kqira sowie sein Cousin Luigi Kqira. Auch zwei jüngere Geschwister werden am Wochenende mithelfen. Die Familie hat ihre Wurzeln ursprünglich im Kosovo, schon der Grossvater lebte allerdings in Kroatien. Die Herkunft spiegelt sich in der Karte im Goldenberg nicht. Stattdessen gibt es Zürcher Geschnetzeltes, Egli Filets und Pastakreationen. Einen weiteren Schwerpunkt setzen die Pächter mit Steaks. Die Sonnenterrasse wollen sie mit selbst gemachten Kuchen und Desserts wie Tiramisu und Crema Catalana bespielen – und mit Coupes natürlich.

Als grösste Herausforderung im Restaurant Goldenberg nennt Beni Kqira die Flexibilität. «Bei schönem Wetter muss die Gartenwirtschaft perfekt funktionieren.» Eine erste Gelegenheit, diesen Ernstfall zu testen, hat die Familie spätestens in zehn Tagen. Am Samstag, dem 11. März, feiert sie die offizielle Eröffnung mit Gratisgetränken und Häppchen und – so hofft Beni Kqiras nach einem Blick auf die Langzeitwetterprognosen – richtig schönem Frühlingswetter.

(Landbote)