Die Püntiker sind sich wieder grün

Ausgerechnet in seinem Jubiläumsjahr drohte der Püntenpächterverein Winterthur an einem inneren Machtkampf zu zerbrechen. An der Delegiertenversammlung anfangs Februar fehlte der langjährige Präsident Marcel Stutz krankheitshalber. Sein Widersacher Dietmar Wolf stellte derweil seine Ideen für eine Reform und einen neuen Vorstand vor. Stutz bezeichnete Wolf brieflich als «Brandstifter» und sein Vorgehen als «Umsturz».Die Versammlung selber verlief turbulent. Vorwürfe und laute Worte flogen hin und her, und weil Vertreter aus dem Revier Rosenberg Wolfs Vorgehen nicht goutierten, stand zuletzt die Spaltung des Vereins im Raum.

Gestern nun, drei Tage vor der Jubiläums-GV, sah alles wieder anders aus: Der Püntenpächterverein verschickte eine Mitteilung, wonach sich beide Seiten gefunden hätten und nun gemeinsam einen Generationenwechsel anstrebten. Für allfällige Fragen sei der Rechtsanwalt, Mediator und frühere FDP-Gemeinderat Peter Rütimann zuständig.

Stutz kontaktierte Mediator

Es sei der langjährige Präsident Marcel Stutz gewesen, der ihn kontaktiert habe, sagt Rütimann. Er und Stutz kennen sich aus gemeinsamer Zeit im Gemeinderat. Nach einem Gespräch und Coaching mit Stutz alleine habe er ein intensives Gespräch mit der Gruppe um Dietmar Wolf gehabt und letztlich seien sich alle einig gewesen, dass der Generationenwechsel nun friedlich vollzogen werden soll. Marcel Stutz und der bisherige Vorstand sollen an der Generalversammlung am Freitag in aller Form verabschiedet und Wolfs neue Crew ohne Gegenkandidatur gewählt werden. Eine «gütliche Lösung» sei gefunden.

Die Jubiläums-GV wird, damit es nicht erneut zu Unstimmigkeiten kommt, von Rütimann geleitet. Es sei beiden Seiten daran gelegen, dass die hundertste GV in Würde über die Bühne gehe.

In der Mitteilung heisst es: «Die Türe öffnete der bisherige Vorstand unter Zentralpräsident Marcel Stutz, indem er auf eine Wiederwahl verzichtete.» Laut Rütimann hat die Angelegenheit dem scheidenden Präsidenten gesundheitlich arg zugesetzt. Sein designierter Nachfolger, Dietmar Wolf, wollte die Einigung gestern mit keinem Wort kommentieren: «Wir haben vereinbart, dass wir uns vor der GV nicht äussern.»

Der Streit hatte sich unter anderem daran entzündet, dass Stutz offenbar kein Freund moderner Kommunikationsmittel ist. SMS und Computer sind ihm einigermassen fremd. Wolf aber hat als Präsident des Reviers Neuwiesen gezeigt, dass man modern organisiert sein kann, ohne Traditionen zu leugnen.

Einst ein mächtiger Verein

Neuwiesen und Rosenberg sind zwei von insgesamt sechs Püntenrevieren auf Stadtgebiet. Die Reviere haben alle ihre eigenen Organisationen mit Präsident, Kassier, Pachtlandverwalter und so weiter, und sie sind wiederum aufgeteilt in einzelne Püntenareale. Koordiniert werden die Reviere vom Zentralvorstand, um dessen Wahl es am Freitag geht.

Das meiste Püntenland ist im Besitz der Stadt, die es dem Verein gegen Zins verpachtet. Rund 1950 dieser Gärten verwaltet der Püntenpächterverein, knapp 770 Pünten verpachtet die Stadt selber. Der Püntenpächterverein zählt an die 2000 Mitglieder und galt früher als politischer Machtfaktor; diese Schlagkraft hat er jedoch längst eingebüsst. (mgm)