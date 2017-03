Die Riesen schrumpfen, die Kleinen trumpfen auf

Wenn der französische Sulzer-Chef Greg Poux-Guillaume sagt, «Sulzer ist Winterthur und Winterthur ist Sulzer», ist das Folklore, mehr nicht. Zehntausende Jobs hat die Deindustrialisierung der Achtziger- und Neunzigerjahre die Stadt gekostet. Die Riesen von damals, Sulzer und Rieter, sind klein geworden — und wurden in den letzten Jahren noch kleiner.

Sulzer legte kürzlich die letzte Fabrik in Oberwinterthur still und auch Rieter produziert in Töss keine Maschinenteile mehr. Für Management, Forschung und Montage reicht ein Drittel des Fabrikgeländes. In Nischen hat die Industrie überlebt: Bei Burckhardt Compression, bei Zimmer-Biomet (beide Ex-Sulzer) oder bei Stadler Rail.

Während es bei den einstigen Winterthurer Riesen nur abwärts ging, haben diese mittelgrossen Firmen in Winterthur stetig ausgebaut. Eine Erfolgsgarantie gibt es aber auch hier nicht. Wegen schwächelnder Weltkonjunktur musste Burckhardt im vergangenen Jahr 50 Personen entlassen, derzeit gilt Kurzarbeit für 200 Mitarbeiter. Und auch der Prothesenhersteller Zimmer Biomet hat seinen Ausbau auf Eis gelegt - wegen des Neins zur Unternehmenssteuerreform.

Der Industriearbeiter mit russigem Gesicht ist ein Auslaufmodell. Statt Übergwändli trägt man heute Laborkittel.







Das grösste Wachstum gab es aber bei einer Firma, deren Produkte nicht gross und schwer, sondern klein und fein sind, beim Sensorenhersteller Kistler in Wülflingen. Mit mehr als 600 Vollzeitstellen ist die Firma in Winterthur als Arbeitgeber wichtiger als Sulzer. Die Zeichen der Zeit sind klar: Sulzer baute Maschinen und beschäftigte dazu viele Arbeiter. Kistler dagegen baut Sensoren, die es Maschinen erlauben mit immer weniger menschlicher Aufsicht zu laufen. Der Industriearbeiter mit russigem Gesicht ist ein Auslaufmodell. Statt Übergwändli trägt man bei Kistler Laborkittel.

Die Grossfirmen, die geblieben sind, haben in Winterthur vor allem ihr Headquarter. Das Wort kommt von «head», englisch für Kopf und tatsächlich wird hier vor allem Kopfarbeit geleistet. Deutlich sieht man das bei Autoneum (Ex-Rieter). Die Firma sitzt in Töss, hat dort aber nur 220 der weltweit über 11 000 Mitarbeiter, nämlich das Management und die Forschung. Der Lokalbezug? Gering. Die Belegschaft und das Selbstverständnis sind international. Es gibt 24 verschiedene Nationalitäten, man spricht Englisch, nicht Schweizerdeutsch.

Nein, für Lokalpatriotismus eignen sich die Winterthurer Grossfirmen kaum noch. Das sieht man auch ausserhalb des Industriesektors. Der mit Abstand grösste private Arbeitgeber trug einst als «Winterthur Versicherungen» den Namen der Stadt in die halbe Welt. Inzwischen lässt man bei Axa das «Winterthur» immer häufiger weg, die Konzernzentrale sitzt ja in Paris. Auch im öffentlichen Leben sind die grossen Firmen kaum bis gar nicht mehr wahrnehmbar: Das Mäzenatentum, das Winterthur Kunstmuseen von Weltrang einbrachte, ist passé. Der FCW findet keinen neuen Hauptsponsor und wenn die Eishalle einen Namen braucht, schlägt keine der lokalen Grossfirmen zu, sondern ein Bauunternehmer aus dem Appenzellischen.

Dort wo doch mutig und lokal investiert wird, sind es die KMUs, die ihr Portemonnaie zücken. Sie blicken zuversichtlicher in die Zukunft als die Grossen. Laut der jährlichen Umfrage der Standortförderung will jedes fünfte KMU im kommenden Jahr Stellen schaffen. Drei Viertel sehen die Zukunft «eher positiv» bis «sehr positiv». Riesen verschwinden und verblassen; die Champions sind heute die Kleinen. Wer clever und am Puls der Zeit ist, hat Chancen. Die Firma Solarville zum Beispiel hat ihre Belegschaft seit 2011 von vier auf 26 erhöhen können.

Wo einst Motoren und Maschinen für die halbe Welt montiert wurden, hat sich eine Kreativ- und Kulturszene eingenistet, um die uns das wohlstandsverödete Zürich beneidet.



Die neue Winterthurer Realität lässt sich auch süffig anhand des Biermarktes erklären. Früher gab es in Winterthur nur ein Bier, Haldengut. Es war ein Bier wie viele andere, aber lokal verwurzelt und in der Region eine Macht. 1994 wurde Haldengut dann vom Weltkonzern Heineken gekauft, und seit 1999 wird es aus Spargründen nicht mehr in Winterthur gebraut, sondern in Chur. Heute ist die Winterthurer Biervielfalt grösser denn je: Es gibt mit Stadtguet und Euelbräu zwei etablierte Brau-KMU, diverse Kleinstbrauer und mit Dopelleu eine Jungfirma die so ehrgeizig und innovativ ist, dass ihre Produkte in kürzester Zeit das ganze Land erobert haben. Wer möchte die Zeit zurückdrehen?

Das langsame Verschwinden der grossen Winterthurer Namen kann wehmütig stimmen. Er eröffnet aber auch neue Chancen. Wo im Sulzer-Areal einst Motoren und Maschinen für die halbe Welt montiert wurden, hat sich eine bunte Kreativ- und Kulturszene eingenistet, um die uns das wohlstandsverödete Zürich heimlich beneidet. Ihre Nachbarin ist die grösste Arbeitsplatz-Schafferin der letzten Jahre: Der Zürcher Hochschule ZHAW. Die Industriestadt wird zur Bildungsstadt. Womit wir wieder beim Kopf wären. Doch wie wir von Pestalozzi wissen, braucht es neben dem Kopf auch das Herz und die Hand. Das sind die KMU.

(Der Landbote)