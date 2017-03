Die Sportlobby verlangt volles Engagement

Zu den grossen Sportfreunden zählt dieser Tage Jürg Hofmann: Unternehmer in Neftenbach, Präsident von Pfadi Winterthur Handball, Initiant und Investor der neuen Sportarena Wincity. Als Hofmann am Dienstagabend an der Delegiertenversammlung des DWS den Projektfortschritt präsentierte, war ihm der Applaus sicher. Er zeigte Bilder der «roten Halle mit blauem Boden», vor der jeder Gegner Respekt haben werde, weil hier kaum Punkte zu gewinnen sein würden.

Er sprach von der Sportklinik und der olympiazertifizierten Sportschule, die im Sporttrakt 1 einziehen werden und Winterthur zu einer Sportstadt machen sollen.Zu den Sportfreunden zählt auch Alois Koch, der 13 Jahre lang dem Vorstand des DWS angehörte und nun zurücktrat. Er wurde mit grossem Applaus und der Ehrenmitgliedschaft verabschiedet. Neu in den Vorstand gewählt wurde der Unihockey-Enthusiast Reto Mettler aus Wülflingen.

Präsident des DWS ist Daniel Frei aus Seuzach, der auch dem Albanifest als OK-Chef vorsteht. Seit er den DWS leitet, ist aus dem Zusammenschluss von Sportvereinen ein Stosstrupp geworden, der den Lokalpolitikern einheizt und neue, grössere, bessere Sportstätten fordert — analog zum olympischen Motto «citius, altius, fortius». Vor den Gemeinderatswahlen empfiehlt der DWS Kandidaten und Kandidatinnen, die sich zum Sport bekennen, und an der Delegiertenversammlung resumierte Frei, wie die Gewählten ihrem Bekenntnis nachlebten.

«Nicht eben viel Schnee»

Nicht gut weg kam bei diesem Test namentlich SP-Gemeinderat Fredy Künzler. Er hatte in der Befragung angegeben, er begleite seinen Sohn regelmässig zu den Trainings und Turnieren der F-Junioren des FC Tössfeld. «So haben wir uns das nicht vorgestellt», kommentierte Daniel Frei an der DV Künzlers Antwort.

Auf der DWS-Homepage sind die Antworten der 21 sportaffinen Gemeinderatsmitglieder aufgeführt. Dabei wird klar: Künzler hat die ganze Sache mit Humor genommen. Er verweist nämlich nicht nur auf die Fussballtrainings seines Filius`, sondern erwähnt auch das Kinderschwimmen im KSW, seine Besuche an Spielen des FCW und vergisst nicht die Skiferien mit der Familie im Bündnerland, «leider nicht grad mit übermässig viel Schnee».

Andere Politiker antworteten förmlicher: Felix Helg (FDP) etwa listet auf, wann er zu welcher Vorlage Ja gesagt und welchen Vorstoss er unterzeichnet hat. Stefan Feer (auch FDP) erwähnt, wie er in seiner beruflichen Funktion bei Benzinfirmen stets Sport sponsert. Diverse Gemeinderäte nehmen für sich in Anspruch, die Initiative für eine Tragluftschwimmhalle mitlanciert zu haben.

Im Nationalbuckelpistenteam

Und Franco Albanese (SVP, zuvor CVP) schreibt unter anderem: «Gerne bestätige ich hiermit, dass ich mich in meiner nunmehr bald siebenjährigen Parlamentstätigkeit sowohl bei massgebenden sportrelevanten Vorlagen und insbesondere bei sämtlichen Volksabstimmungen zugunsten des Sports eingesetzt habe.» Das werde er weiter so halten, «auch in meiner neuen Partei und als ehemaliges Mitglied des Schweizer National-Buckelpistenteams».

Was aber sind die nächsten Ziele und Forderungen des DWS, wenn die langersehnte Dreifachturnhalle in Heuhegi fertig ist? Präsident Frei kündigte an, der Vorstand werde sich an einem Strategieweekend neuer Themen annnehmen.

(Der Landbote)