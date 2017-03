Die Top 9 des Frage-Antwort-Spiels

Fragen mit politischer Brisanz sind in der Fragestunde eher die Ausnahme, eine solche Rarität aber trug gestern Fredy Künzler vor. Der SP-Gemeinderat erkundigte sich nach dem Umzug von Stadtwerk in den Werkhof Schöntal. 2011 hatte das Stimmvolk dafür fast 20 Millionen Franken bewilligt, auf Ende 2015 war die Zügelei angekündigt. Noch immer aber sind die Stadtwerk-Büros an der Unteren Vogelsangstrasse 11 einquartiert. «Ich wüsste gerne, woran diese Verzögerung liegt und was sie kostet», schloss Künzler. Stadträtin Barbara Günthard (FDP) antwortete, nachdem sie zweimal darauf hingewiesen hatte, dass sie nur ad interim zuständig sei, umgehend: Sie habe eine Untersuchung eingeleitet. Und: Die Ergebnisse ­kämen bald.

Offen blieb auch die Antwort von Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) auf eine Frage von Felix Helg (FDP) zum Zentrum Töss. Künzle bestätigte, dass der Verkauf des Zentrums in der «heissen Phase» sei, mehr Infos habe er aber nicht. Einen Kauf durch die Stadt schliesse er aus. Die Immobilie stehe nicht einzeln zum Verkauf, sondern nur als Teil eines Aktienpaketes.

Ursina Meier (SP) wollte wissen, wie man dafür sorgen könne, dass auf dem Land der Villa Wolfensberg, ebenfalls aus der Konkursmasse der Erb-Gruppe , kein neues Gebäude entstehen könne. «Kann man das Land umzonen?» Josef Lisibach erklärte, das Grundstück liege in der Landwirtschaftszone, dürfe aber, weil 1936 bewilligt, massvoll erweitert, ­abgerissen und wieder aufgebaut werden. Zuständig sei aber nicht die Stadt, sondern der Kanton.

Einen scheinbaren «Missstand» prangerte Matthias Gub­ler (SVP) an. Er fordert vom Stadtpräsidenten eine Erklärung, warum die Afro-Pfingsten doppelt so hohe Subventionen bekommen wie die Fasnacht. Künzle entgegnete, wenn das ein Missstand wäre, hätten alle Städte lauter Missstände. Bei den Kul­tur­subventionen gebe es keine Vergleichbarkeit. Und der Kulturbegriff wird offenbar in Winterthur schon weit ausgelegt, damit die Fasnacht in den Subventionen Platz hat. Der Stadtrat habe viele Sympathien für die Fasnacht, versicherte Künzle. «Er nimmt auch daran teil, wird aber logischerweise nicht immer erkannt.»

Unter den ausgefalleneren Themen war die Frage von Martin Zehnder. Den GLP-Gemeinderat beschäftigte der Verbleib von kleinen Steinchen. Auf dem Velo- und Fussweg durch den Brühlbergpark werde regelmässig Kies nachgestreut, hatte er bemerkt. «Meine Frage ist, was passiert mit den Kieselsteinchen, die vom rechten Weg abkommen?» Antwort von Bauvorsteher Josef Lisibach (SVP): «Die verbinden sich mit dem Boden und verbessern die Wasserdurchlässigkeit.» Sie dienten damit demselben Zweck wie der Deckbelag des Weges, dessen Oberfläche aus einem organischen Material besteht.

Applaus und Schmunzeln erntete der abtretende CVP-Gemeinderat Klaus Brand. Er fragte in seiner letzten Gemeinderatssitzung, ob der Stadtrat gewillt sei, in den nächsten Monaten von ihm «gratis und franko Logistikleistungen zu beziehen». Künzle, ein Parteifreund, setzte zunächst zu einer Laudatio in bester Münchener-Freiheit-Manier an und zählte alles auf, was «Ohne dich» – also ohne Brand – nicht möglich gewesen wäre. Der Stadtrat, sagte Künzle dann zu, werde sich etwas ausdenken. «Vielleicht bringst du für uns ja mal ein vertrauliches Papier schnell zu einem Adressaten. Oder du fährst uns zur Klausur.»

Weshalb jene, welche die Hortkosten per E-Rechnungen bezahlen, trotzdem eine Papierrechnung bekämen, wollte Silvia Gygax (GLP) von Schulvorsteher Stefan Fritschi (FDP) wissen. Dieser beruhigte. Das sei ein einmaliger Ausrutscher gewesen. Erfreulich sei aber, dass von rund 2100 Familien etwa 400 per E-Rechnung zahlen. Das sei immerhin ein Fünftel. «Nein, falsch», korrigierte Fritschi sich selbst, 20 Prozent. Dafür erntete er Lacher und fügte kleinlaut an, er traue sich kaum zu sagen, dass er an der Kantonsschule als Experte für Matheaufgaben eingesetzt werde.

Ein Durcheinander mit Zahlen gab es auch bei der Gewerbepolizei. Yvonne Gruber (BDP), die seit kurzem eine Boutique in der Altstadt führt, berichtete, dass die Gewerbepolizei die Bewilligung für das Ausstellen von Ware vor dem Geschäft 2016 zweifach eingezogen habe, nämlich einmal vom Vorbesitzer und einmal vom Neubesitzer. «Wird das aus Prinzip so gemacht, wie viel hat die Gewerbepolizei dadurch schon eingenommen?», wollte Gruber wissen. Barbara Günthard sprach von einem Versehen, das man um­gehend korrigiert habe. «Entsprechend gibt es keine weiteren Doppelbelastungen.»

Es ist eine schöne Geschichte: Flüchtlinge aus Neftenbach unterstützen Pfadi Winterthur beim Aufbau vor Spielen in der Eulachhalle. Es hätten auch Flüchtlinge aus Winterthur sein können. Pfadi fragte nämlich auch bei der Stadt an, doch trotz Nachfassen klappte es nicht rechtzeitig, wie Annetta Steiner (GLP) zu berichten wusste. Pfadi wandte sich schliesslich an Neftenbach, und schon wenige Tage später halfen Flüchtlinge beim Aufbau mit. Erst Wochen später erhielt Pfadi von der Stadt ein Konzept mit Auflagen und Anforderungen. «Ist der Stadtrat gewillt, diese bürokratische Haltung zu hinterfragen?», wollte Steiner wissen. Stadtrat Nicolas Galladé (SP) antwortete, der Kontakt sei tatsächlich nicht optimal verlaufen. «Aber wir können uns nicht mit einer 5000-Seelen-Gemeinde vergleichen.» Ein Problem sei gewesen, dass bereits junge Leute aus einem anderen Projekt der Stadt bei Pfadi mit­geholfen hätten. «Das wollten wir nicht konkurrenzieren.» Grundsätzlich sei er aber der Meinung, der Kontakt zwischen Flüchtlingen und der Bevölkerung sei wichtig. Pfadi setzt nun jedoch weiter auf die Flüchtlinge von Neftenbach. ()