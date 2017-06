Die Tradition der Krone soll sichtbar bleiben

Ein Kommen und Gehen herrscht in jedem Hotel, doch in der «Krone» ist der Traffic derzeit besonders stark. Nicht nur Hotelgäste gehen ein uns aus, sondern auch Handwerker aller Art. Hier fräsen und viel Staub, dort vielleicht eine Business- oder eine Städtereise.Zwischen den beiden Welten pendelt Melanie Holdener, seit Anfang Jahr Hoteldirektorin in der «Krone».

«Die Zimmer hatten eine umfassende Renovation nötig, beim letzten Mal war nur wenig gemacht worden», sagt sie. Alles werde erneuert: die Leitungen und die Parkettböden, die Möbel und Matratzen, die Badezimmer und deren Handtuchhalter. Diese sind zeitweise beheizt, ebenso der Spiegel, damit er beim Duschen nicht anläuft.

Exklusivität im Bad: der beheizte Spiegel. Bild: Madeleine Schoder

Ein bisschen Luxus muss sein. Denn aus dem heutigen 3-Sterne-Hotel soll bei der nächsten Klassifizierung im August ein 3-Stern-Superior-Haus werden. Das bedingt einen gewissen Standard mit Klimaanlage, Espressomaschine in jedem Zimmer, guter Bettenqualität und wie gesagt: beheizte Badezimmerspiegel und Tuchhalter.

Die Denkmalpflege denkt mit

Die Renovation, die sich die Sorell-Gruppe (siehe Box) sechs Millionen Franken kosten lässt, soll aber auch die bestehende Bausubstanz aufwerten. Die alten Fenster haben eine Zusatzverglasung bekommen, aus wärmetechnischen wie aus akustischen Gründen, das klassizistische Treppenhaus mit dem verglasten Liftturm bleiben erhalten, der Lift selber wird durch ein zeitgemässes Modell ersetzt.

Die Krone ist die älteste Herberge der Stadt, 1434 wurde sie erstmals in einer historischen Quelle erwähnt.



Und im Restaurant? «Auch da haben wir Pläne und Ideen», sagt Hoteldirektorin Holdener, mehr verraten will sie aber erst, wenn sie weiss, was sich umsetzen lässt. Ob auch die heute relativ düstere Réception eine Auffrischung erfährt, müsse noch geklärt werden.

Die ganze Renovation wird begleitet von der Denkmalpflege. Denn die Krone ist ein Traditionshaus: die älteste Herberge der Stadt, 1434 erstmals in einer historischen Quelle erwähnt. Heute belegt die Krone zwei Häuser mit Fenstern gegen die Marktgasse, die Metzggasse undnach hinten auf die Spitalgasse.

Testschlafen für Winterthurer

Auch wenn man als Winterthurer wohl kaum je in den Genuss kommt, eine Nacht in der Krone zu verbringen, ist der Gedanke daran verführerisch: Hier würde man gerne nächtigen. So viel lässt sich nach einem Augenschein auf den schon renovierten Etagen sagen. Einzelne Zimmer lassen sich übrigens mittels Zusatztür zu Familien-Apartments vereinen. Fertig saniert wird Ende Juli sein.

Zum Schluss noch dies: Wie geht die Direktion mit den digitalen Hotelportalen und deren Tiefpreispolitik um? «Der Preis für eines unserer Zimmer sollte auf allen Portalen der gleiche sein», sagt Melanie Holdener. Buche man auf der hoteleigenen Webseite, verspricht sie zehn Prozent Rabatt.

Grundsätzlich gelten in der Krone Tagespreise, die varieren je nach Event und Buchungslage. Tipp: Wer als Winterthurer einmal probeschlafen will: In den Sommerferien ist der Tagestarif tendenziell tief. (Der Landbote)