Die Weihnachtsgeschichte – postfaktisch, aber kein „Fake“

Im Titel sind zwei Begriffe verwendet, die vorgängig der Klärung bedürfen. „Postfaktisch“ ist ein neues Kunstwort, das darauf verweist, dass es zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht. Neudeutsch als „Fake“ bezeichnet man eine Vortäuschung falscher Tatsachen, mithin einen Betrug. Wenn ich die Weihnachtsgeschichte der Bibel in Zusammenhang mit diesen beiden aktuellen Fremdwörtern bringe, will ich sagen: Was über die Geburt Jesu im Neuen Testament erzählt wird, hat wenig mit geschichtlichen Fakten zu tun, kann darum als postfaktisch charakterisiert werden, stellt aber trotzdem keine „Lügenstory“ dar, ist deshalb kein „Fake“. Das sei nun erläutert!

Der Leidensweg am stärksten historisch

Der älteste Teil der Evangelien, der Lebensbeschreibungen Jesu, bildet die Leidensgeschichte. Sie darf gewiss am stärksten als historisch gelten. Diese Passionserzählungen haben die vier Evangelisten durch Berichte von Reden und Handlungen Jesu (z.B. Wunder) ergänzt. In diesen Textteilen ist die redaktionelle Bearbeitung schon gut erkennbar. Hier wird nicht eins zu eins geschildert, was Jesus gesprochen und getan hat im Sinne eines dokumentarischen Protokolls, sondern da wird ein Jesusbild gezeichnet, das die Verfasser ihren Gemeinden nahebringen wollen. Die Art und Weise der Darstellung der einzelnen Worte und Szenen wird in den Dienst dieser Verkündigungsabsicht gestellt. So beginnt bereits das „Postfaktische“.

Das Bedürfnis, die Geburt Jesu auszumalen, entsteht erst spät.



Das Bedürfnis, die Geburt Jesu auszumalen, entsteht erst spät. Das älteste Evangelium nach Markus, etwa um 70 n. Chr. geschrieben, fängt mit der Taufe des erwachsenen Jesus an. Die beiden parallel ums Jahr 80 verfassten Evangelien nach Lukas und Matthäus enthalten je eine sehr unterschiedliche Weihnachtsgeschichte, die in der Frömmigkeitstradition dann zur Krippendarstellung vereint worden sind. Lukas erzählt von der Volkszählung, der Herbergssuche, der Futterkrippe und den Hirten; Matthäus stellt einen Stern, Sterndeuter aus dem Osten, den jüdischen König Herodes und drei Geschenke in den Mittelpunkt. Bei beiden spielt sich das Geschehen in der Davidsstadt Bethlehem ab.

Vor Gott wird das Grosse klein und das Kleine gross

Die Grundperspektive bei Lukas: Vor Gott wird das Grosse klein und das Kleine gross. So fasst er Leben und Wirken Jesu zusammen. Seine Geburtsgeschichte ist gleichsam eine wunderbare Verdichtung dieser Sicht. Sie beginnt mit einem Paukenschlag, der Anordnung zur Volkszählung des Grössten seiner Zeit, von Kaiser Augustus, und lenkt dann den Blick auf den Kleinsten und Unbedeutendsten, auf ein in Windeln gewickeltes Kind, das keinen Platz in der Herberge findet und in eine Futterkrippe gelegt wird – also gesellschaftlich gar nicht zählt. Die Aussenseiter der damaligen Gesellschaft, die Hirten, werden von Engeln gerufen, an dieser verborgenen Herrlichkeit teilzunehmen.

Lukas und Matthäus sind keine Betrüger – sie erzählen ihre Wahrheit in Form einer poetisch gestalteten Geschichte







Matthäus kennt ums Jahr 80 schon das Problem, dass sich der Jesus-Glaube unter den Angehörigen der Völker verbreitet, aber von den jüdischen Zeitgenossen in Israel weitgehend abgelehnt wird. Diese Erfahrung spiegelt sich in seiner Art, die Geburt Jesu zu erzählen. Da wird zuerst von einem kosmischen Ereignis berichtet, einem aufgehenden Stern, somit von einer Botschaft an alle Welt. Sterndeuter aus dem Osten (aus Babylon) folgen diesem Zeichen und finden so zu jenem Kind, dem sie Gold, Weihrauch und Myrrhe schenken, Gaben, die den königlichen, den göttlichen und den sterblichen Menschen in Jesus ehren. Gleichzeitig trachtet ihm der eigene jüdische König Herodes nach dem Leben. Wie in einem Zeitraffer wird die ganze Geschichte des jungen Christentums im Moment der Geburt Jesu schon kunstvoll zusammengefasst.

Lukas und Matthäus sind damit keine Betrüger, sondern erzählen – wie in der Antike üblich - ihre Glaubenswahrheit in Form einer poetisch gestalteten Geburtsgeschichte. Und ist ihre Botschaft nicht bis heute hochaktuell: dass das göttliche Licht bevorzugt im Kleinen und Unscheinbaren aufleuchtet und uns durch Jesus ein Stern erschienen ist, der für alle Völker, für die ganze Welt Bedeutung hat? (Der Landbote)