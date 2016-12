Die Winterthurer Kirchen feiern Luther

Danke, Martin Luther!

Hugo Gehring, katholischer Pfarrer und ­Dekan

« In meinen Augen ist Martin Luther ein religiöses Genie gewesen. Dieser von Skrupeln gepeinigte Augustinermönch hat seine tiefe seelische Verwundung für den Glauben fruchtbar gemacht. Er entschied, der bedingungslosen Liebe Gottes zu vertrauen, und reflektierte diesen Schritt meisterhaft. Damit überwand er das ganze hochmittelalterliche Schindluder einer marktwirtschaftlichen Beziehung mit Gott – der Ablasshandel war nur deren gemeingefährlichster und abstossendster Ausdruck. Hochzuschätzen ist zweitens Luthers Über­zeugung, dass jeder Mensch über einen persön­lichen, unmittelbaren Zugang zur göttlichen Wirklichkeit verfügen muss, den er durch die Bibel in verständlicher Sprache eröffnen wollte. Zu lange schon hatte die kirchliche Machtelite die Vermittlung der gött­lichen Gnade an sich ­gekoppelt. Dass aus diesen beiden grundlegenden Glaubensimpulsen nicht eine gemeinsame Kirchenreform, sondern eine Spaltung mit Religionskriegen entstanden ist, stellt eine schändliche Schuldgeschichte aller Beteiligten dar. Auf katholischer Seite können dankbar das Konzil von Trient, das doch einige Missstände behoben hat, sowie die Ordensgründungen der Jesuiten und Kapuziner als indirekte Früchte der Reformation betrachtet werden. Ein Luther zugeschriebenes Zitat mag ich besonders. Glaubensstark und schlagfertig sagt er: «Wüsste ich, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.» »

Ewiges Ungenügen in der Welt

Barbara Günthard, FDP-Stadträtin

« An Luther berührt mich, wie sehr ihm die Erkenntnis der göttlichen Gnade, um es neudeutsch zu sagen, «eingefahren ist». Und die Tatkraft, die daraus folgte. Luther war geprägt von einem System der Leistung: Du solltest soundso viel Mal beten, soundso verzichtsvoll leben, soundso früh aufstehen, um Gott zu gefallen. Dieses Denken kennen wir auch heute – Streben nach Macht, Prestige oder Geld. Um sich selbst aus dem von ewigem Ungenügen geprägten Leistungsdenken zu befreien, musste man sich damals mit Ablass von der Sündenlast befreien, in Form von Geld an die Kirche. Gnade funktioniert aber genau umgekehrt: Das reformierte Gottesbild zeigt einen Gott, der weiss, dass wir es selbst nicht schaffen, dass wir im harten Umfeld der realen Welt niemals ausschliesslich liebevoll handeln können, dass auch Hass, Neid oder Ärger unser Verhalten prägen. Dieser Gott stellt sich dieser Realität und gibt selbst eine Antwort darauf. Er sagt, bildlich gesprochen: «Na, komm mal her zu mir, ich halt dich im Arm. Wenn du willst, vergeb ich dir das alles. Gratis, einfach so, als Geschenk.» Luther muss diese Erkenntnis so tief berührt und von innen gestärkt haben, dass er frei wurde, unabhängig zu handeln, seine Thesen an die Wittenberger Kirchentür zu nageln. Weil er überzeugt war: Das geht alle an. Querdenker wie Luther braucht es auch heute. Sie können uns nur weiter bringen. Und uns zeigen, dass christlicher Glaube frei, stark und unab­hängig macht. »

Zur Wurzel

Sandra Abegg, reformierte Pfarrerin, Wülflingen

« Die Reformation hat Kirche und Gesellschaft bleibend verändert, sie hat unser Verständnis von Bildung und Gleichberech­tigung geprägt. In der heutigen Zeit der schnellen Veränderungen tut es gut, sich die Wichtigkeit eines ernsthaften, manchmal mühseligen Ringens um Werte und Normen bewusst zu machen. Die Reformation bedeutet mir persönlich ganz besonders eine Rückkehr zur Wurzel der biblischen Botschaft. Der Anstoss kam sowohl bei Luther als auch beim Zürcher Reformator Ulrich Zwingli aus der Bibel. Sie entdeckten hier Erkenntnisse, die heute noch grundlegend sind: Gnade und Freiheit, Gerechtigkeit und Würde sind von Gott geschenkt und müssen und können nicht erkauft und verdient werden. Die Reformatoren wollten keine neuen Kirchen gründen, sondern die Christinnen und Christen an ihren Ursprung erinnern: die Botschaft von der Erlösung durch die Auferstehung Jesu. Ich glaube, dass dies auch heute wieder, oder immer noch, notwendig ist. »

Eine Scheibe abschneiden

Nik Gugger, Leiter der ­reformierten ­Fabrikkirche und EVP-Kantonsrat

« Luther steht für den Beginn einer neuen Zeit. Er wählte für sein Leben den steinigen Weg, indem er versuchte, die Missstände in der Kirche zu beseitigen. Zunächst stand er auf verlorenem Posten, doch mit der Zeit erhielt er vermehrt Zustimmung wie auch Ablehnung. Mich beeindrucken der Mut und das Vertrauen aller Reformatoren in Gott! Sie stellten sich im System der Kirche quer und siehe da: Sie erreichten ihr Ziel. Von diesem Mut, Vertrauen und Durchhaltevermögen müssen wir uns un­bedingt eine Scheibe abschneiden. Wir halten uns heute gerne im Hintergrund als passives Glied der Gesellschaft auf. Doch wir müssen lernen, dass wir zusammen etwas durchsetzen können. Klar, auch die Reformatoren hatten unterschiedliche Ansichten, wobei dies vor allem zu einem grösseren Austausch zwischen ihnen führte. Das Verlangen nach Auf­hebung der Missstände berührt mich. Die Reformatoren wollten grundlegende Änderungen in der Kirche durchführen, das Fundament jedoch belassen. Dies sollten wir als Vorbild nehmen für die moderne Kirche und Politik. Feiern wir also im neuen Jahr das Jubiläum der Reformation. Aber lasst uns ebenfalls unser Denken und Handeln in unserem bestehenden System reformieren! »

Frieden mit Gott

Christoph Stebler, reformierter Pfarrer, Seen

« Mich beeindruckt der Weg, den der Reformator Martin Luther gegangen ist. Er hat in der christlichen Religion zuerst nicht viel Gutes für sich entdeckt. Gott kam ihm grausam vor. Aus Angst ist er Mönch geworden, hat aber auch im Kloster vorerst keinen Frieden mit sich selbst und mit Gott gefunden. In seinem Suchen gleicht er vielen Menschen, die auch heute noch einem gnädigen Gott, einem guten Gott begegnen möchten, der sich für sie interessiert. Gefunden hat Luther diesen Gott in der Bibel und ganz besonders im Leben von Jesus Christus. Die alten Worte wurden lebendig und befreiten ihn von quälenden Gedanken. Diese Erfahrung wollte er allen Menschen zugänglich machen und hat darum das Neue Testament in eine verständliche und packende deutsche Sprache übersetzt. Zur Befreiung gehörte auch Martin Luthers Kritik am Machtmissbrauch durch die kirchliche Obrigkeit. Er wollte die Kirche nicht spalten, sondern erneuern. Aus eigenem Erleben legte er den Schwerpunkt auf den persönlichen Frieden des Einzelnen mit Gott. Welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft als ganze hat, hat unser Zürcher Reformator Ulrich Zwingli später sehr deutlich gemacht. Darum freue ich mich schon auf das nächste Jubiläum von 2019 mit Zwingli im Mittelpunkt. »

Das Maul des Volkes

Johannes Wirth, Leiter der freikirchlichen Gemeinde von Christen (GvC)