«Die Wirtschaft hat den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt»

Heute sei ein besonderer Tag, bemerkte Wirtschaftethiker Martin Booms von der Berliner Steinbeis University. «Es ist der Tag an dem die Briten die Scheidungspapiere zum Brexit in Brüssel eingereicht haben.» Booms sprach von einer Krise in der westlichen Welt und von «eigenartigen Phänomenen welche die Grundarchitektur unserer modernen Gesellschaft zu erschüttern scheinen.» Beispielsweise würden in der Politik Prinzipien der Wahrheit infrage gestellt. Was öffentlich gesagt werde, messe sich heute nicht mehr daran was richtig ist, sondern man sage das, wovon man sich einen gewünschten Effekt verspreche, erklärte er.

Gerade auch in der Brexit-Kampagne sei erfolgreich mit Lügen und Verdrehungen operiert worden. Er gestehe, sagte Booms, dass er es sich nie vorstellen konnte, dass ein Mann wie Donald Trump, der auf offener Bühne Unwahrheiten verbreitete, zum Präsidenten der USA gewählt würde. Booms glaubt aber nicht an einen generellen Rechtsruck in der Gesellschaft. Als Grund sehe er vielmehr eine grosse Enttäuschung, hinsichtlich des kulturellen Grundversprechens der westlichen Moderne. Im weiteren ging Booms auf die öffentliche Verantwortung ein, welche insbesondere auch die Wirtschaft zu tragen habe.

Wie Unternehmen zu politischen Akteuren werden

Am aktuellen Beispiel von der von US-Präsident Trumps geplanten Mauer zu Mexiko zeigte Booms auf, wie sich Politik und Wirtschaft in die Quere kommen können. Genau am heutigen Tag laufe die Frist für die Baueingabe ab, mit der sich Unternehmer für den Auftrag mit geschätztem Investitionsvolumen von 21,6 Milliarden Dollar bewerben konnten, sagte Booms. Während für den mexikanischen Aussenminister Luis Videgaray, der Bau der Mauer nichts mit Ökonomie zu tun habe, sondern ein unfreundlicher Akt zwischen zwei Nationen sei, werde der CEO von Cemex, dem grössten Bauunternehmen in Mexiko mit den Worten zitiert: «Wenn uns jemand um einen Kostenvoranschlag bittet, machen wir das gerne.»

Die Haltung des Aussenministers bringe zum Ausdruck, dass Unternehmen in solchen Fällen zu politischen Akteuren würden, die nicht einfach nach betriebswirtschaftlichen Kriterien entscheiden könnten, so Booms. Von Unternehmern werde dies oft mit dem Hinweis zurückgewiesen, ausschliesslich ökonomischen Zielen verpflichtet zu sein.

Grundsätzlich ginge es darum, eine Wirtschaft zu schaffen die dem Menschen dient und keinesfalls umgekehrt. Für den Ethiker ist klar, dass die Unternehmen entscheidend zum aktuellen Vertrauensverlust in der Bevölkerung beigetragen haben: «Sie stehen in der Verantwortung, das Wertefundament von Marktwirtschaft und Demokratie zu respektieren», hielt er fest.

