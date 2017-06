Die meist genutzte Tribüne der Stadt kommt wieder etwas schicker daher

Während in dreifacher Speerwurfdistanz die Bauarbeiten für das neuen Sporttempel Wincity in vollem Gange sind, feierte die Leichtathletikanlage Deutweg gestern Abend ihr kleines bescheidenes Lifting. Deren Tribüne mit Baujahr 1975 wurde seit letztem November zwar sanft, aber für viele spürbar renoviert. Immerhin: Mit jährlich über 200 Veranstaltungen pro Jahr ist der Deutweg eine der meist genutzten Sportanlagen der Stadt. Neben den Leichtathleten trainieren und spielen dort auch die Football-, Rugby- oder Cricket-Teams und die Schwinger steigen in den Ring.

Zwei Millionen reichten nicht

«Ab Jahrgang 75 wird man langsam zum Sanierungsfall, gell Christoph», flachste Sportstadtrat Stefan Fritischi (FDP) in Richtung Gemeinderat Christoph Magnusson (FDP), der für den FC Stadtververwaltung zum Freundschaftskick auflief. Altersbedingt komplett erneuert werden musste ein Teil der Elektro- und Sanitärinstallationen, die Heizung und die Lüftung. Seit kurzem ist die Anlage zudem ans Fernwärmenetz angeschlossen. «Das freut mich, da kann ich ihnen künftig eine Rechnung ausstellen.» Fritschi, der designierte Werkvorsteher, war zum Scherzen aufgelegt.

Auch räumlich-betrieblich wurde einiges angepasst: Zum Beispiel wurde der bisher ungeheizte Theorieraum wurde vom Erd- ins Obergeschoss versetzt, direkt unters Dach und über den Zuschauerreihen. Dank Küche und breiter Fensterfront können dort neu auch Gäste empfangen werden, auch von Privatmietern. Die 2,1 Millionen Franken an gebundenen Kosten für die Sanierung reichten gleichwohl nicht, um alle Mängel zu beheben. Nicht ersetzt oder saniert wurden der Boden der kleinen unterirdischen Turnhalle oder das Dach. Auch die sehr engen Toiletten genügen dem Standard nicht mehr, und nach wie vor fehlt ein obligatorischer Behindertenlift. «Dort setzten wir als nächstes an», sagte Projektleiter und Architekt Matthias Gerber. Plötzlich Donnergroll. Dann liefen der FC Stadtverwaltung und Sportamt Selection auf. ()