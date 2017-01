Drogenhändler verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwochnachmittag an der Frauenfelderstrasse in Winterthur einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen und über 3,5 Kilogramm Drogen sichergestellt.

Kurz nach 15.00 Uhr beobachteten Fahnder der Kantonspolizei Zürich einen Mann, der an einer Bushaltestelle Drogen übergab. Der mutmassliche Drogenhändler wurde daraufhin festgenommen.

Täter ist ein albanischer Tourist

In seiner Hosentasche wurden 800 Franken sichergestellt, die er vom Käufer für die rund 30 Gramm Heroin bekam. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung beim Dealer kamen über 2,1 Kilogramm Kokain, knapp 1,5 Kilogramm Heroin sowie fast 9 Kilogramm Streckmittel zum Vorschein.

Der 20-jährige Tourist aus Albanien wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft Winterthur zugeführt. (huy)