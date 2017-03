Ein Duell der Gegensätze

Beruf, Alter: Dipl. Ing. HTL, Fachredaktor Elektrotechnik, 46.

Dipl. Ing. HTL, Fachredaktor Elektrotechnik, 46. Politische Karriere: Seit 2002 Vorstandsmitglied Grüne Winterthur; im Gemeinderat seit 2007, 2009–2014 Fraktionsvorsteher; Kantonsrat 2014/15; seit 2014 Präsident Sachkommission Soziales und Sicherheit.

Seit 2002 Vorstandsmitglied Grüne Winterthur; im Gemeinderat seit 2007, 2009–2014 Fraktionsvorsteher; Kantonsrat 2014/15; seit 2014 Präsident Sachkommission Soziales und Sicherheit. Unterstützt von: Grüne, SP, EVP und AL.

Grüne, SP, EVP und AL. Interessenbindungen: Mitglied Wohnbau­genossenschaft Gesewo, Vorstand ZHAW Alumni.



M it dem dritten Platz, nur knapp 900 Stimmen hinter der SP-Kandidatin Christa Meier, gelang Jürg Altwegg (Grüne) die Überraschung im ersten Wahlgang. Der Panaschierkönig der Gemeinderatswahlen von 2014 liess denselben von 2010 – den grünliberalen Michael Zeugin – hinter sich. Das Bild des pragmantischen, konsensorientierten Realos, mit dem Altwegg kokettierte («80 Prozent grün reicht»), schien auch die Mittewähler angesprochen zu haben. Als erste Partei sicherte die EVP Altwegg die Unterstützung für den zweiten Wahlgang zu. Sie hievte ihn damit in die Poleposition, primär, um einen dritten SP-Sitz zu verhindern. Tags darauf nahm die SP Meier aus dem Rennen und reihte sich ebenfalls hinter Altwegg ein, getreu der Parole «Gemeinsam Daniel Oswald verhindern». Nur die GLP, die sich als klassische Mittepartei sieht, druckste herum. Sie legte sich erste letzte Woche fest: Stimmfreigabe. Nebst dem Finanziellen gebe es auch im ökologischen Bereich Differenzen, etwa bei der Aufarbeitung des Biorender-Debakels. «Ein bisschen enttäuscht bin ich, aber nicht völlig überrascht, da sich die GLP ja pointiert bürgerlich gibt», sagte Altwegg danach. Das Smartmap-Profil (links-rechts, liberal-konservativ) verortet ihn recht nah bei der Winterthurer GLP. Im Rat stimmte er allerdings konsequent links-grün. Unbestritten klein ist die politische Schnittmenge mit Daniel Oswald, wie das Smartspider-Diagramm zeigt, besonders klein in der Sozial-, Migrations- und Sicherheitspolitik.

D ass Daniel Oswald im zweiten Wahlgang antreten würde, davon gingen die meisten Politbeobachter aus. Allerdings hätten viele auf ein besseres Resultat im ersten Wahlgang getippt. Die FDP-Wähler folgten ihm nicht bedingungslos. Trotz der erwartet tieferen Stimmbeteiligung im zweiten Wahlgang, weil Wahl und Abstimmungen nicht mehr zusammenfallen, gibt sich Oswald zuversichtlich: «Meine Wahlchancen sind absolut intakt.» Die CVP hat sich nach dem ersten Wahlgang doch noch für ihn ausgesprochen, und dass die Grünliberalen Stimmfreigabe beschlossen hätten, sei ebenfalls ein gutes Zeichen, findet er. Bei den Gemeinderatswahlen 2014 holte er unter den GLP-Wählern jedoch gerade mal 90 Stimmen, Altwegg 259. Mit der Unterstützung von Unternehmern und den Gewerblern ist Oswald aber sicher ein typischer «Mann der Wirtschaft». Unternehmer wie Truls Toggenburger und Valentin Vogt, der VR-Präsident von Burckhardt Compression, sitzen in seinem Unterstützungskomitee. Vorstösse reichte Oswald schwerpunktmässig zur Sozial- und Finanzpolitik ein, und er setzte sich mehrfach für genügend Parkplätze ein. Noch nicht ausgeschöpft hat ­Oswald sein Wählerpotenzial beispielsweise in den Kreisen Wülflingen oder Töss, wo die SVP traditionell stark ist oder wächst und die Stimmbeteiligung im ersten Wahlgang am tiefsten war. An der Wahlkampfstrategie wird Oswald nicht mehr schrauben, obwohl er nun eher als Aussenseiter gilt. Der gesellige, migrationskritische Law-and-Order-Politiker mischt sich wie immer unter die Leute: An der Wohga, an Standaktionen oder an der SVP-Jazz-Matinee in Hegi.

Beruf, Alter: Dipl. Ing. FH, Abteilungsleiter Stadler Rail, 51.

Dipl. Ing. FH, Abteilungsleiter Stadler Rail, 51. Politische Karriere: 2007–2011 Kantonsrat; 2007–2014 Präsident SVP Winterthur; seit 2010 Gemeinderat; seit 2014 Fraktionsvorsteher;

2007–2011 Kantonsrat; 2007–2014 Präsident SVP Winterthur; seit 2010 Gemeinderat; seit 2014 Fraktionsvorsteher; Unterstützt von: SVP, FDP, CVP, BDP, EDU, Forum Winterthur, Hauseigentümerverband Region Winterthur (HEV), KMU-Verband Winterthur und Umgebung.

SVP, FDP, CVP, BDP, EDU, Forum Winterthur, Hauseigentümerverband Region Winterthur (HEV), KMU-Verband Winterthur und Umgebung. Interessenbindungen: Vizepräsident Verein Gruppe Wohn- und Grundeigentum des Gemeinderates, Vorstandsmitglied Agil-Mobil.

(Der Landbote)