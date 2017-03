Ein Laden für emotionale Momente

Es war ein Balance-Entscheid: Der städtische Blumenladen beim Friedhof soll an eine private Trägerschaft verpachtet werden. Damit wollte der Stadtrat 130 000 Franken sparen. Es dauerte länger als gedacht, bis die Stadt eine Lösung für den bereits vor über 100 Jahren gegründeten Laden präsentieren konnte. Doch nun hat die 38-jährige Floristin Claudia Heid am 1. März den Laden Blumen-Momente am Rosenberg eröffnet. «Wir konnten nahtlos weitermachen, obwohl wir die Räume noch aufgefrischt haben», sagt Heid. So wurde ein neuer Boden verlegt und die Wände frisch gestrichen.Im Laden finden sich Schnittblumen, Gestecke und Pflanzenschalen. Neben Trauerflor gibt es Blumengeschenke für andereAnlässe. «Wir möchten zum Blumenladen im Quartier werden und auch spontane Kunden gewinnen», sagt Heid. Häufig arbeitet das sechsköpfige Team auf Bestellung: «Viele Trauerfamilien kommen zu uns, nachdem sie die Formalitäten auf dem Friedhof erledigt haben. Dann können wir sie individuell beraten.» Dazu gehört, dass die Beraterin zu ergründen versucht, was für eine Person der Verstorbenen war. So frage sie nach, welche Farben er gemocht habe oder ob die Person naturverbunden war. «Darauf versuchen wir Rücksicht zu nehmen.» So könne man beispielsweise die Beschriftung auf einem Stück Rinde oder einem Blatt statt auf einer Schleife anbringen. Wichtig sei, dass man sich für solche Gespräche genügend Zeit nehme. «Deshalb sind meist zwei Mitarbeiterinnen vor Ort.»

Blumen-Momente ist nicht nur auf Trauerflor spezialisiert, sondern auch auf Hochzeitsblumen. Bereits vor der Eröffnung gestaltete Heid im Auftragsverhältnis im eigenen Atelier Hochzeitsarrangements. «Begräbnis und Hochzeit sind emotionale Momente, ich finde es schön, dass wir beides anbieten können.»

Der Laden ist nicht gross, es gibt jedoch einen überdachten Aussenbereich, der selbst dann zugänglich ist, wenn der Laden geschlossen ist. Wer etwas kaufen möchte, legt den entsprechenden Betrag einfach in die aussen angebrachte Kasse.

Blumen-Momente, Am Rosenberg 9, www.blumen-momente.ch. Tag deroffenen Tür: Samstag, 6. Mai. (Landbote)