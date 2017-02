Ein Tolggen im Reinheft der Vorzeigesiedlung

«Genuss unter Genossen», dieses letztlich positive Fazit zog der «Landbote»-Gastrokritiker, als er das Restaurant Ida im Mehrgenerationenhaus Giesserei beim Eulachpark testete, einen Monat nach Eröffnung. «Mehrere Generationen» trafen sich dort offenbar zum Zmittag, und der Kellner gab freundlich Auskunft zu «Arbeitermenüs», Quinoa und Seitan. Gute Voraussetzungen, mochte man denken, um im alternativ angehauchten Quartier zu überleben. Doch es kam anders. Ein Jahr später, anfangs 2015, war bereits Lichterlöschen. Was war passiert? «Die junge Crew war zu unerfahren und überfordert, im Service, aber auch im Backoffice», sagt Benjamin Zemann von der Wohnbaugenossenschaft Gesewo, der Vermieterin. Zwei Initianten und Zugpferde des Ida seien zudem relativ bald abgesprungen, und keiner in der basisdemokratisch organisierten Genossenschaft sei bereit gewesen, das Zepter in die Hand zu nehmen.

Ida adé...

So schlingerte das schlecht gemanagte Ida seinem Ende entgegen. Rechnungen blieben unbezahlt, die Schulden häuften sich. Ende 2015 trat der Vorstand der Genossenschaft Arbeiten in der Giesserei dann kollektiv zurück. «Der finanzielle Druck war zu gross geworden», sagt Zemann. Weil das Ida keinen Vorstand mehr hatte, schritt das kantonale Handelsregisteramt ein und löste den Konkurs später von Amtes wegen aus.

Nach einer einjährigen Pause kam Anfang 2016 wieder etwas Bewegung in die Sache. Die Brühlgut-Stiftung war interessiert, zog sich dann aber wieder zurück, weil sie sich zu wenig Umsatz aus dem Mittagsgeschäft versprach. Andere Interessenten vermochten Gesewo und Giesserei-Hausverein entweder nicht mit ihrem Konzept zu überzeugen oder konnten den «Einkaufspreis» von 120 000 Franken für das Inventar und den Mieterausbau nicht stemmen.

Zurück ans Quartier

Die Gesewo ist inzwischen eingesprungen, hat das Inventar gekauft und einen sanften Relaunch lanciert. Ein neu gegründeter Betreiberverein aus Giesserei-Bewohnern belebt das Ida mit Lesecafés, Mittagstisch und Pub-Abenden nun langsam wieder. Der Pachtvertrag läuft drei Jahre. Ausgeschrieben wird das Quartier-Restaurant nicht mehr. Sollte ein Interessent einen überzeugenden Businessplan vorlegen, bleibe man aber offen, heisst es. Aber man ist vorsichtiger geworden, beim Vorzeige-Projekt Giesserei.

(landbote.ch)