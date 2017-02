Ein Verletzter bei Schlägerei

Am Freitagabend vor 20 Uhr sind an der Technikumstrasse mehrere Personen an­einandergeraten. Es kam zu Tätlichkeiten, wie die Stadtpolizei gegenüber Radio Top bestätigte; eine Person wurde so stark verletzt, dass man sie ins Spital brachte.

Das Radio berichtet von acht Beteiligten, von denen bis Sonntag offenbar fünf einvernommen wurden. Weitere An­gaben, etwa zum Tathergang, den Nationalitäten der Beteiligten oder dem Befinden der verletzten Person, machten gestern weder Stadt- noch Kantonspolizei. (landbote.ch)