Ein Wein, der im Ausland ankommt

Patrick Thalmann, Hobbywinzer aus Ossingen, verkauft 20 Prozent seines Schweizer Landweins ins Ausland. «Ich bin kein klassischer Winzer, Wein machte mir einfach schon immer Spass», sagt der 42-jährige IT-Leiter, der mit Freunden 2009 in einer Doppelgarage ein Start-up-«Weingut» gegründet hat und dieses – als der Platz knapp wurde – in eine ausgediente Metzgerei in Trüllikon verlagerte. Das Haus wurde inzwischen abgerissen, aber die Winzerei zur Metzg lebt. Heute produziert das kleine «Weingut» aus Trauben, die in Benken gedeihen, jährlich rund 15 Sorten Wein in 24 000 Flaschen.

Swissness über alles

Dabei setzt der Ossinger Neuwinzer voll und ganz auf die Swissness-Karte. «Ich achte auf reine Wertschöpfung in der Schweiz.» Nur bei den Flaschen und den Korken müsse er Abstriche machen, da diese im Ausland produziert würden. Etiketten und Schachteln wie auch die Fässer, in denen der Rebensaft gelagert wird, würden aber in der Schweiz hergestellt.

Die Herkunft sieht man den bemerkenswerten Tropfen, die auch spontan vergoren und unfiltriert abgefüllt werden, rundum an: Das Etikett vorne, entweder mit zwei sich kreuzenden Metzgermessern oder einem Schwein, trägt die Schweizer Fahne mitten im Wort «Landwein». Auf der Rückseite wird gleich dreifach mit Swissness geworben: Schweizer Landwein, Product of Switzerland und Swiss Wine.

«Das Schweizer Kreuz ist mein Verkaufsargument im Ausland, man verbindet es mit Präzision und Verlässlichkeit», sagt Thalmann, dessen Weine sich im oberen Preissegment bewegen. Das Label AOC, welches die Herkunft bestätigt, tragen seine Weine erst ab den Jahrgängen 2015 (rot) und 2016 (weiss). «Wir erfüllen die Anforderungen aber längstens.» Doch weil die Winzerei zur Metzg bisher Trauben aus zwei Kantonen verarbeitet habe, sei AOC früher wenig sinnvoll gewesen. «Im Ausland achtet man aber weniger auf dieses Gütesiegel, dort spielt vor allem Swissness eine Rolle», sagt Thalmann.

Er verkauft seinen Wein nach Österreich, Deutschland, Taiwan, Hongkong, in die USA und neuerdings auch nach Australien. Alles Länder, die er selbst bereist hat. Das Interesse am Swiss Wine habe er dem allgemeinen Trend zum Pinot noir zu verdanken, sagt er. (Der Landbote)