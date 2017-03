Ein Winterthurer macht «Ernst» – ein Heft «nur für Männer»

Ein echter Mann walzt mit Freude auf einem Monstertruck seine Umgebung platt. Ein echter Mann stellt sich selber an den ­Wi­ckel­tisch und wischt seinen Nachkommen den Hintern sauber. Ein echter Mann – was ist ein echter Mann? Ein neues Männermagazin aus Winterthur möchte Männer mit Porträts, ­Debatten und Kommentaren inspirieren.

«Wir wollen das Leben als Mann auf eine ernsthaftere Art thematisieren, als das herkömmliche Männermagazine tun», sagt Redaktionsleiter Adrian Soller. Deshalb der Name: «Ernst». Die Zeitschrift löst die bisher erschienene «Männerzeitung» ab. Mit neuem Namen und Layout soll sie die Professionalisierung der Zeitschrift sichtbar machen.

Sitzung via Skype

In einem ehemaligen Lager­gebäude neben der Volg-Weinkellerei teilt sich der freie Journalist mit anderen Kreativen ein kleines Büro. Von da aus organisiert er mit einem sechsköpfigen Team via Skype und Dropboxdie vierteljährlich erscheinende Zeitschrift. Gedruckt wird in Gossau, kaufen kann man sie nur im Abonnement für 50 Franken.

«Wir thematisieren das Leben als Mann auf eine ernsthaftere Art als andere ­Männermagazine.»



Wenn man durch die erste Ausgabe blättert, sucht man vergeblich nach nackten Tatsachen. Ein schlichtes Layout mit starken Bildern gibt der Quotendiskussion und dem Kochrezept einen stilvollen Rahmen. Und ja, auch der Monstertruck kommt vor – dabei gehe es aber um die Geschichte eines Mannes mit Burn-out, betont der Redaktionsleiter. Bei alldem ist es vielleicht nicht ganz so verwunderlich, dass ein Drittel der Abonnenten weiblich ist. Der «Ernst» finanziert sich hauptsächlich über Abonnemente, weniger über Werbung. «So werden wir für unsere Leistung bezahlt», sagt Soller. Er sehe das als ein Zeichen der Qualität.

Bis über die Landesgrenzen

Gestartet wird heute mit einer Auflage von 6000 Exemplaren. Die Hälfte wird bereits an die bisherigen «Männerzeitung»-Abonnenten verschickt. Das sind mehrheitlich Schweizer, dabei soll es aber nicht bleiben. «Ich bin überzeugt, dass unsere Themen auch über die Landesgrenzen hin­aus interessieren», beschreibt Soller sein ambitioniertes Ziel, auch Deutschland und Österreich zu erobern. Das passt zum Motto der ersten Ausgabe: Mach es gross.

(Der Landbote)