Ein sanfter Riese geht den «Weg des Kriegers»

Auf seiner Webseite kauert «Coach Ben» neben einer jungen Frau, die völlig ausgepumpt am Boden liegt. Er hält ihr, die Sonnenbrille im Gesicht, die Hand und lächelt, als wollte er sagen: «Gut gemacht, komm, ich helf dir wieder auf.»

Rached Ben Braham ist Athletik-Coach, beinahe zwei Meter gross und breit wie ein Schrank. Vor zwei Jahren hat er in einer ehemaligen Lagerhalle beim Bahnhof Oberwinterthur sein eigenes Athletik- und Crossfit-Center eröffnet. Crossfit ist eine besonders harte und variable Trainingsmethode: Rennen, Rudern, Seilspringen und Übungen mit dem Eigengewicht gehören dazu, Balance, Geschicklichkeit und Koordination sind Teil des Programms. In seinen Bootcamps drillt Ben Braham die Teilnehmer in freier Natur. «Dort geht es vor allem ums Fitness­erlebnis. Gemeinsam ans Maximum gehen und dann wieder runterkommen», sagt der 40-Jährige. Er selbst habe schon immer gerne die Grenzen ausgelotet, bei allem, was er gemacht habe. «Ich bin extrem ehrgeizig.» Dabei ging Ben Braham aber nicht als muskelbepackter Koloss mit dem Kopf durch die Wand. Er hielt sich stets einen Plan B bereit und sammelte Diplome und Erfahrungen in verschiedenen Branchen.

Ben Braham wuchs in Oberi auf. Sein Vater war Tunesier und arbeitete bei Sulzer als Schmelzer und Vorarbeiter in der ehemaligen Giesserei. Ben Braham selbst hielt es nicht lange in der Industrie. Ein Jahr nach der Lehre zum Maschinenkonstrukteur, ebenfalls bei Sulzer, wechselte er in die Finanzbranche, mit 23 Jahren wurde er bereits bei einer Zürcher Grossbank als Ausbildner im Bereich Verkaufspsychologie und Kommunikation angestellt. Zum Bürohelden mit Schlips und Krawatte mutierte er dort aber nicht. Sein inneres Feuer brannte nach wie vor für den Sport, und abends jobbte er als Türsteher vor Clubs und bei Privatpartys. «Es erfüllt mich irgendwie, jemandem Sicherheit zu geben, und ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn», sagt er. Als der Vater mit einer IV-Rente finanziell abgesichert war, wechselte er zur Stadtpolizei Winterthur. Die nun eher starren Strukturen hielten ihn nicht davon ab, «den Weg des Kriegers» zu gehen, wie er ihn nennt, wie ein Samurai, vorwärts, immer vorwärts. Für zwei Jahre wechselte er zur Drogenfahndung der Kapo und wurde dort schliesslich Chefausbildner der «persönlichen Sicherheit», des Nahkampfs. In der heissen Phase der 1.-Mai-Nachdemos vor knapp zehn Jahren war er jeweils als Zugführer im Einsatz. «Ich war auf vieles vorbereitet, aber die enorme Gewaltbereitschaft des Schwarzen Blocks hat damals auch mich schockiert», sagt er. Auch mit ruhigen und geschickt gewählten Worten war dort für den Kommunikationsprofi kaum mehr möglich. Als Streifenpolizist bei der Stapo Winterthur habe dies – in Kombination mit seiner Postur – dafür umso besser funktioniert. Auch seine paar Brocken Arabisch und andere Fremdsprachen halfen ihm dort. «Wenn jemand in seiner Muttersprache angesprochen wird, klärt sich meist alles viel schneller.»

Sowohl bei der Stapo als auchbei der Kapo schob Ben Braham regelmässig 14-Stunden-Tage. Am Abend gab er entweder Trainings in seiner kleinen Thaibox-Schule oder er büffelte für eine seiner Weiterbildungen, zum Beispiel in Trainings- und Ernährungslehre. Den lange gehegten Plan, ein eigenes Fitnesscenterzu führen, setzte er mit dem «Amun-Ra» in Oberi dann 2014 um. Er trainiert zwar nach wie vor Leistungssportler wie den Thurgauer Schwinger Stefan Burkhalter. Doch sein Zielpublikum ist nun die breite Masse. Surft er gerade auf der Welle des allgemeinen Fitnesswahns? «Fürs Crossfit braucht es den unbedingten Willen, dranzubleiben. Viele steigen wieder aus.» Ohnehin wende er einen eher ganzheitlichen Ansatz an. Eine Ernährungs- und eine Stoffwechseldiagnose sind Teil des Programms.

Mit einer Fitness-App, wie viele denken würden, sei es halt einfach nicht getan. «Beim Crossfit trainieren wir effizient, nicht um das eigene Gewissen zu beruhigen», sagt er. Der einstige Kommunikationstrainer, er weiss sich noch immer zu verkaufen. Ben Braham spricht ruhig und bedächtig. Beim Crossfit heisse es «Vollgas!». Die asiatische Kampfkunst habe ihn aber auch gelehrt, die innere Balance zu finden. Nicht zufällig habe er sich in einer Halle mit einer acht Meter hohen Decke eingemietet. «Hier fliesst die Energie.» (Landbote)