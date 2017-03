Eine Blume wird geadelt

Manche Jubiläumsgeschenke brauchen viel Vorlauf. Im Falle der Orchidee «Mainau-Zauber» waren es sogar ganze sieben Jahre. Die Schweizerische Orchideengesellschaft wollte sich zum 60-Jahr-Jubiläum selbst beschenken, und zwar mit einer neuen, nie da gewesenen Kreuzung. Und diese entstand nicht irgendwo in einem Schweizer Gewächshaus, sondern bei einem Spezialisten im südamerikanischen Ecuador. Sieben Jahre lang zog Pepe Portilla aus Cuenca die Orchidee von der Befruchtung bis zur Blüte auf. Am Mittwoch wurde die neue Orchideenart in der Reithalle getauft.

Züchter aus Japan und Ungarn

Portilla war nicht der Einzige, der von weit weg angereist war: An der Orchideenausstellung stellen die Vereinsmitglieder der Orchideengesellschaft, welche die Orchideenzucht meist als Hobbybetreiben, ihre Schützlinge aus; aber auch Profis aus der halben Welt. Die Züchter reisten aus dem fernen Australien an, ebenso aus Japan, Taiwan, Thailand, Ungarn und Deutschland.

Eine Atmosphäre zum Wohlfühlen: Akustisch untermalt lassen wir unsere Blicke durch die Blumenhalle schweifen. Video: Madeleine Schoder

Als gelernter Bäcker-Konditor sei er sich gewohnt, früh aufzustehen, erzählt der Züchter von M&M Orchideen aus Deutschland. Er sei frühmorgens um drei Uhr losgefahren, um etwas früher in der Schweiz anzukommen. Daraus wurde aber nichts, vier Stunden wurde er am Zoll aufgehalten. All seine Orchideen mussten kontrolliert werden.

Gräfin als Taufpatin

Der «Mainau-Zauber» ist eine aparte Pflanze mit viel Grün. Er hat grosse violette Blüten und saftige Blätter. Der Name würdigt die farbenprächtige, parkartige Blumeninsel Mainau. Die Züchtung gehört zur Familie der Cattleya. Für eine so exquisite Kreation braucht es natürlich auch eine angemessene Taufpatin: Bettina Gräfin Bernadotte, die auf der Bodenseeinsel lebt. Ganz geklappt hat der gräfliche Besuch leider nicht. Gräfin Bernadotte war krankheitshalber verhindert. Ihr Gartenchef Markus Zeiler sprang jedoch in die Bresche. Er taufte den «Mainau-Zauber» mit etwas lauwarmem Giesswasser und wünschte ihm und dem Verein eine «blühende Zukunft».

Faszination Orchidee Bis Sonntag, 2. April, Mehrzweckhalle Teuchelweiher. Freitag und Samstag, 10 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 12/10 Franken (bis 6 Jahre gratis).

(Der Landbote)