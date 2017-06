Eine schwimmende Tiefgarage

Zwischen dem Bahnhof Sennhof und der Tösstalstrasse wird seit einem guten Jahr gebaut. Die Heimstättengenossenschaft (HGW) erstellt hier für 82 Millionen Franken die Überbauung Oberzelg. In ihrer jüngsten Siedlung will die HGW mehr bieten als nur Wohnungen. «Wir möchten das Genossenschaftliche stärken und den Bewohnern attraktive Aufenthaltsräume drinnen und draussen zur Verfügung stellen», sagt HGW-Geschäftsführer Martin Schmidli.

HGW stark in Sennhof

Wenn die Überbauung steht, gehören insgesamt rund 250 Wohnungen in Sennhof der Genossenschaft. «Das entspricht fast der halben Bevölkerung. Das bedeutet für uns auch eine Verantwortung», sagt Schmidli. Die HGW hat auf fünf ursprünglich geplante Wohnungen verzichtet und baut deshalb nun nur noch 140 Einheiten.

«Als wir von den Plänen hörten, war klar, dass wir uns entscheiden mussten zwischen Aufhören und einem Neuanfang.»Alina Frölicher,

Dorflade-Geschäftsführerin

So entsteht Platz für Gemeinschaftliches. Neben einem Quartierraum soll es ein Ideenhaus geben, in dem etwa eine Werkstatt oder Musikräume Platz hätten. Weiter sind ein Hort, ein Quartierplatz sowie Aussen-Spielbereiche geplant und Räume für eine Kinderkrippe angedacht.Und schliesslich gehört ein Laden mit Bistro zum Konzept.

Die HGW suchte schon früh den Kontakt mit den Betreibern des Dorflade Sennhof. «Als wir von den Plänen hörten, war klar, dass wir uns entscheiden mussten zwischen Aufhören und einem Neuanfang. Wir haben uns für Zweites entscheiden», sagt Dorflade-Geschäftsführerin Alina Frölicher. Aber es sei ein grosser Schritt, zumal das Geschäft mit Lebensmitteln ein «hartes Pflaster» sei. «Doch wir wurden von vielen Kunden ermutigt.»

Der Laden wird in der Überbauung so zu liegen kommen, dass er am Weg zum Bahnhof liegt. Die Fläche ist mit 350 Quadratmeter rund doppelt so gross wie heute. 150 Quadratmeter entfallen auf den Laden, dazu kommen 100 Quadratmeter für ein Bistro und 100 Quadratmeter für Lagerräume. «Das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten», sagt Frölicher. Aber es bringe auch Kosten mit sich. «Wir müssen verschiedene Investitionen tätigen, brauchen Mobiliar, Kühlregale und Geschirr.»

Gutscheine für Unterstützer

Der Dorflade hofft deshalb auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Laut Frölicher hat man zwei Projekte angedacht. Einerseits möchte man Geld via Crowdfunding sammeln, andererseits will man Dorflade-Supporter suchen, die dem Laden ein Darlehen geben, das in Warengutscheinen zurückgezahlt wird. Wie viel Geld so zusammenkommen soll, kann Frölicher noch nicht beziffern. «Ich hoffe einfach, es reicht.» Die Nachbarn hat man informiert, Interessierte können sich bei Frölicher melden.

Grundwasser unter Siedlung

Vom Laden sieht man derzeit trotz wachsendem Bau noch nichts. Ins Auge springt dagegen ein Wasserbecken auf der Baustelle. «Unter der Siedlung verläuft der Grundwasserstrom. Diesen pumpen wir ab und leiten in in ein Becken, um überhaupt tief graben zu können. Ansonsten würde die Baugrube voller Wasser sein», erklärt Schmidli die Funktion des Beckens.

Den Grundwasserstrom musste die HGW bei der Planung in verschiedener Hinsicht berücksichtigen. «Eigentlich schwimmt die Tiefgarage auf dem Wasser, aber dank genügend Gewicht von oben ist sie trotzdem stabil», so Schmidli. Auch die Keller mussten wasserdicht gebaut werden. «Wir bauen sie in eine so genannte weisse Wanne mit dichterem Beton und Beschichtung, so kann das Wasser nicht in die Keller eindringen.» Schmidli ist sicher, dass das Grundwasser so kein Problem darstellen wird.

Bezugsbereit sind die ersten Wohnungen sowie der Laden im Frühherbst 2018. Gemäss Schmidli bewegen sich die Mieten rund 15 Prozent unter den marktüblichen Preisen. Eine 100 Quadratmeter grosse 4,5-Zimmer-Wohnung soll es für 1850 Franken zuzüglich Heizkosten geben.

