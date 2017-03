Eine weitere Stadtwerk-Überprüfung

Der Zusammenzug der Stadtwerk-Mitarbeiter beim Werkhof Schöntal kostet statt 19,6 Millionen Franken wohl eher gegen 21 Millionen. Über die Mehrkosten, die noch einer offiziellen Bestätigung bedürfen, und auch über eine externe Projektüberprüfung durch ein Ingenieurbüro wurde das Winterthurer Stadtparlament bisher nicht informiert, ­obwohl die Überprüfung offenbar seit Monaten im Gang ist. Mitglieder der Betriebskommission des Gemeinderats zeigten sich gestern ahnungslos. Details sollen jedoch noch diese Woche bekannt werden.Für Stadtwerk, mit gut 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der grössten Verwaltungseinheiten der Stadt, ist es eine zusätzliche Überprüfung, die im Nachgang zur Wärmering-Affäre ausgelöst wurde. Parallel dazu lief in den letzten Monaten eine deutlich grössere Sonderprüfung der Finanzkontrolle zu allen Stadtwerk-Beteiligungsgesellschaften, die mittlerweile abgeschlossen ist und deren Resultate ebenfalls erwartet werden.

Zusammenzug an einem Ort

Bemerkenswert sind die Mehrkosten beim Schöntal aber nicht nur wegen der Stadtwerk-Schlagzeilen des vergangenen Jahres, sondern auch wegen der Bau­geschichte des Gebäudes. Der ­sogenannte Werkhof steht an der Zürcherstrasse seit 1996. Das aktuelle Umbauprojekt wurde 2011 an der Urne mit grosser Mehrheit angenommen. Der ursprüngliche Plan: Bis Ende 2015 hätten die aller­meisten Stadtwerk-Mitarbeiter in das umgebaute ­Gebäude ziehen sollen, bei der Verwaltung versprach man sich Einsparungen und effizientere Abläufe durch weniger Distanz zwischen den einzelnen Abteilungen. Gleichzeitig mit dem ­Zusammenzug hätte 2015 das bisherige Stadtwerk-Gebäude an der Unteren Vogelsangstrasse aufgelöst werden sollen.

Doch rasch kam es zu Verzögerungen. Unter dem mittlerweile wegen der Wärmering-Affäre entlassenen Ex-Direktor wurde dem gewählten Architekturbüro der Auftrag entzogen und gewisse Aspekte des Umbauprojekts verändert. Es hiess damals aber, dies bleibe kostenneutral.

Das Ende der Bauarbeiten wurde mittlerweile auf Ende 2017 festgelegt. Diesen Herbst sollen die letzten Mitarbeiter von der Unteren Vogelsangstrasse in den umgebauten Hauptsitz ein­ziehen.

Durch die Verzögerung sind ebenfalls Mehrkosten entstanden, beispielsweise durch entgangene Mietzinsen am Standort Vogelsangstrasse. Wie hoch diese genau sind, darauf gibt es derzeit keine Antwort.

«Sorgloser Umgang mit Geld»

All dies findet SP-Gemeinderat Fredy Künzler «unglaublich und unerträglich», wie er gestern auf Anfrage sagte. Künzler hatte sich am Montagabend im Gemeinderat nach dem Stand des Umzugs erkundigt, aber nur spärliche Infos erhalten.

Künzler gilt als Stadtwerk-Kritiker und sieht sich nun einmal mehr bestätigt: «Ich werde den Verdacht nicht los, dass Stadtwerk mit dem Geld der Gebührenzahler relativ sorglos umgeht», sagt er. «Diese Grundhaltung, dass man den Kostenrahmen auch gerne ein bisschen sprengen darf, wäre in der Privatwirtschaft undenkbar.»

Die Schöntal-Abstimmung im Gemeinderat 2011 hatte Künzlers Partei mitgetragen. Einzig die Grünliberalen und die SVP stellten sich gegen die Pläne des damaligen Stadtrats Matthias Gfeller. Künzler betont aber, man sei stets kritisch gewesen und ein grosser Teil der SP habe damals nur «widerwillig zugestimmt». Er sieht sich in dieser kritischen Haltung nun bestätigt: «Das Projekt war schon so sehr, sehr teuer.» Dass es nun zu Mehrkosten und Verzögerungen kam, müsse «Konsequenzen haben». (Landbote)