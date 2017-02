Einen Monat lang Chef sein

Die Bauchtanz-Röcke klimpern am Mittag im Restaurant Sporrer. Auch unter der Woche ist das Restaurant, etwas oberhalb von Wülflingen, gut gefüllt. Diesen Monat sitzen die Gäste unter Moskitonetzen. Auf den Tischen stehen Wunderlampen von Aladin und beim Eingang eine Wasserpfeife – zur Dekoration. Noch bis zu diesem Sonntag leiten die angehende Köchin Celina Bach­ofner sowie die Restaurationsfachfrauen Fabienne Maurus und Alexandra Berger das Restaurant. «Wir schreiben die Dienstpläne für die Mitarbeitenden und haben die ganze Karte geplant», sagt Alexandra Berger. Die 16-Jährige ist im ersten Lehrjahr.

Party organisieren ist leichter

Der arabische Salat wird im geschwungenen Teigblatt serviert. Zum Falafel-Burger gibt es einen Sojajoghurt-Minze-Dip. Bereits zum zehnten Mal führen die Lernenden einen Monat lange das Restaurant Sporrer. Dieses Jahr zum Thema «1001 Nacht»; in den vergangenen Jahren zu Mottos wie «Zirkus» oder «Klassisch». «Zu Hause eine Party organisieren ist etwas anderes, als ein ganzes Restaurant zu schmeissen», sagt der Besitzer Emanuel Bosshart. Die Lernenden würden in diesem Monat einen Riesenschritt machen. Dafür müssten sie auch mal Lehrgeld bezahlen. «Es läuft nicht immer alles so, wie es soll», sagt Fabienne Maurus, die im Service arbeitet. Kürzlich habe sie eine Reservation zu viel eingeplant. «Irgendwie haben wir dann doch noch Platz für einen Tisch gefunden.»

Am Dienstag ins Alpamare

Vom Lehrlingsmonat profitieren nicht nur die Auszubildenden. «Die jugendliche Herangehensweise ist ungewohnt und bereichernd», sagt Emanuel Bosshart. Das Restaurant werde komplett auf den Kopf gestellt.

Grundsätzlich bildet das Restaurant Sporrer pro Jahr zwei Lernende aus – je einen in der Küche und im Service. Momentan sind aber nur drei Lernende angestellt. «Es ist nicht einfach, gute Leute zu finden», sagt Emanuel Bosshart. Die Lernenden müssten auch am Wochenende und an den Abenden arbeiten. Für Köchin Celina Bachofner ist das kein Problem: «Ich habe mich daran gewöhnt, das Wochenende auf Montag und Dienstag zu verschieben.» Auch dann könne man ins Alpamare oder Ski fahren gehen. Im kommenden Jahr starten zwei angehende Köchinnen im Restaurant Sporrer. (tiw)