Endlich ein Laden für Dättnau und Steig

Lange rätselten die Dättnauer und Steigmer, was ihnen der Bauherr Peter Keller auf der Brache des Ziegeleiareals hinstellen würde. Quartierverein und Anwohner platzierten ihre Wünsche wiederholt: Einen lebendige neuen Quartiertreff sollte es geben, mit Laden, Café, ein wenig Gewerbe und vielleicht sogar mit Jugendraum? Gestern präsentierten die Arealentwickler der Odinga Picenoni Hagen AG aus Uster nun ihren Masterplan. In vier Bauetappen entsteht eine locker angeordnete Siedlung mit rund 300 1,5-4,5-Zimmer Wohnungen im mittleren Preissegment, verteilt auf elf Gebäude, dazu eine kleine «Gartensiedlung» mit Einfamilienhäusern am Dättnauer Bach.

Neuer Quartier-Platz

Den Dättnauer Ortseingang prägen wird ein rund dreissig Meter breites quadratisches Hauptgebäude, mit einem 700 Quadratmeter grossen Laden im Erdgeschoss (Migros oder Coop) und weiteren kleineren Gewerbeflächen. Obwohl die Architekten ihre konkreten Projekte erst im Herbst präsentieren, steht für den Bauherrn Peter Keller bereits fest: «Ein Teil der Fassade wird aus Sichtstein sein und damit an die alte Ziegelei erinnern. Ob rot oder gelblich wie im Sulzerareal, ist noch offen». Sicher ist, dass die Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen Gaiwo dort gegen 16 Wohnungen besetzt. «Wir gehen davon aus, dass alteingesessene Dättnauer, die heute noch in den einstigen Arbeiterhäuschen wohnen, dorthin umziehen könnten», sagt Projektentwickler Beat Odinga.

Teil der ersten Bauetappe sind zudem drei Blocks mit rund 60 Miet- und 17 Eigentumswohnungen. Sie bilden das Vierer-Ensemble samt Café, das sich um den grosszügigen Ziegelei-Platz anordnet, einem Treffpunkt mit Bänklein und Bäumen. Während der Projektphase wird dann definiert, wie die freien Gewerbeflächen im Erdgeschoss genutzt werden. Odinga wünscht sich, dass sich An- und Bewohner «Freiräume selber aneignen» und die Nutzung der Räume weitgehend selber bestimmen. «Ob Yoga-Raum, Atelier oder Hüpfburg, da sind wir völlig offen.» Am Konzept sogenannter Co-Working-Spaces wollen die Planer aber auf jeden Fall festhalten. Das sind Büros, die sich Bewohner teilen, die sonst Home Office machen. «Es ist die sozialere, vernetztere Alternative dazu», sagt Odinga.

Nicht Minergie P, sondern...

Grün, mit grosszügigen Freiräumen, soll die Siedlung ebenfalls werden, und dazu ökologisch, wenn auch nicht nach dem Minergie P-Standard, dafür 2000-Watt-kompatibel, dank «optimierter Planung bei Konstruktion, Betrieb, Mobilität und Recyclierbarkeit».

Wichtig ist den Planern und dem Bauherrn, dass sich der Ziegelei-Platz gegen alle Seiten hin öffnet. Der Weg durch die Siedlung zu Laden und Café ist öffentlich (siehe Karte). Noch nicht feststeht, wie bequem er von der bisher topografisch abgeschnittenen Blocksiedlung Steig zugänglich wird. Naheliegend wäre ein neuer direkter Weg über die Wiese unterhalb der BMX-Anlage. Mit Beleuchtung würde es dann für die Stadt jedoch empfindlich teuer. Stadtbaumeister Michael Hauser formuliert es daher vorsichtig: «Wir anerkennen, dass die Verbindung zur Steig derzeit nicht optimal ist.» Im Herbst wollen die Architekten ihr Projekt für die erste Etappe präsentieren, Baustart wäre frühestens Ende 2018, dreieinhalb Jahre, nachdem die Ziegelei im Dättnau im Sommer bei einem Vollbrand komplett zerstört wurde. Die Brandursache blieb ungeklärt. (Landbote)