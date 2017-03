Er war der Mann, der die Speisekarte holte

Die Rundumerneuerte CVP

Für den zurücktretenden Klaus Brand rückt zu Beginn des neuen Amtsjahres im Mai Renata Lüchinger-Mattle in den Gemeinderat nach. Die 56-jährige zweifache Mutter arbeitet als Schulleiterin in Regensdorf und hat unter anderem von 2007 bis 2014 als Vizepräsidentin in der Kreisschulpflege Winterthur-Stadt politische Erfahrung ­gesammelt.



Lüchinger-Mattle ist bereits der dritte Neuzugang der CVP im Gemeinderat innerhalb von wenigen Monaten. Nach den Rücktritten von Werner Schurter und Matthias Baumberger und dem Wechsel von Franco Albanese zur SVP präsentiert sich die CVP im Stadtparlament mit einem komplett erneuerten Personal.



Die Partei hat einen Neuanfang durchaus nötig. Zählte die CVP 2006 noch sechs Gemeinderatssitze, musste sie 2010 und 2014 je einen Sitzverlust hinnehmen. Mit dem umstrittenen Abgang Albaneses schrumpfte die CVP-Vertretung im letzten Herbst gar unter die Fraktionsstärke von vier Sitzen, die sie nur noch dank der Koalition mit der EDU behielt. Hatte in der letzten Legislatur ein bürgerlich-liberaler den eher linken Kurs der Vorjahre abgelöst, stellt sich für die CVP nun erneut die Richtungsfrage.



Renata Lüchinger-Mattle ordnet sich der Mitte der Partei zu. «Ich bin ein konsensorientierter Mensch», sagt sie. Zudem bezeichnet sie sich als jung geblieben. Durch ihre erwachsenen Kinder und ihre Tätigkeit in der Schule habe sie den Kontakt zur Jugend bewahrt. Im Spannungsfeld zwischen Sparpolitik und christlich-sozialem Verantwortungsgefühl plädiert Lüchinger-Mattle dafür, Sparvorhaben sorgfältig zu prüfen.



Wie die Aufgaben in der CVP-Fraktion künftig verteilt werden, ist laut Parteipräsident Andreas Geering noch offen. Geering, ebenfalls einst Schulpfleger, sitzt in der Schul- und Sportkommission, der abtretende Brand verlässt die Kommission Soziales und Sicherheit. Als gesetzt gilt Fraktionspräsidentin Iris Kuster in der Aufsichtskommission. (mcl)