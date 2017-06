Wer meint, beim Lesesommer gehe es nur ums Lesen, täuscht sich gewaltig. Um das herauszufinden, reicht es, Lesesommer-Kindern zuzuhören: Wie viele Kreuze hast du schon auf deinem Pass? Und welches T-Shirt gefällt dir am besten? Bist du am Eröffnungsfest dabei? Und am Schlusskonzert? Dass man dann auch noch jeden Tag eine Viertelstunde lesen muss, wird fast zur Nebensache.Das war offenbar schon immer so. Der Lesesommer wurde 1999 erfunden und feiert dieses Jahr seine zehnte Ausgabe. Und auch schon den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ersten Stunde ging es mindestens so sehr ums Drumherum wie um die Bücher. Fünf Beispiele:



«Ich las überall, sogar in der Badi»

Lena Schwarz, Jahrgang 1993: «Der Lesesommer hat mich durch die ganze Kindheit und Jugend begleitet. Ich hab keinen ausgelassen. Bei der ersten Ausgabe 1999 haben mir die Eltern noch vorgelesen. Danach weiss ich noch, wie ich die Bücher jeweils in die Badi mitgenommen habe. Oder wie ich im Tessin in einem Ferienhaus ohne Strom bei Kerzenlicht gelesen habe. Mein Ziel war immer, jeden Tag auf dem Lesepass ein Kreuzchen machen zu können, also jeden Tag eine Viertelstunde zu lesen. Einmal hatte ich den ganzen Lesepass voll, bis auf zwei Kreuze. Da habe ich lange mit mir gerungen, ob ich schummeln und die zwei Feldchen auch noch abkreuzen soll. Aber am Schluss war mir dann die Ehrlichkeit doch lieber. Die Schlussfeste auf der Steinberggasse waren ebenfalls grossartig. Das waren meine ersten Musikfestwochen-Konzerte! Leider habe ich gar nie einen Preis gewonnen, weder einen kleinen noch einen der grossen an der Verlosung auf der Bühne.»



«Am Besten war die Kissenschlacht»

Merlin Büchi, 1999:«Ehrlich gesagt: Meine besten Erinnerungen an den Lesesommer haben nichts mit Lesen zu tun. Sondern mit dem Abschlussfest während der Musikfestwochen. Ich weiss noch, wie ich mit Kollegen am Konzert allerhand Seich angestellt habe. Wir fanden das super, ein Fest mit so vielen Leuten und so vielen Kindern auf der Gasse. Eine zweite schöne Erinnerung: Wir machten einmal eine Kissenschlacht im Kibiz, in der Kinderabteilung im Keller der Stadtbibliothek. Und dann weiss ich auch noch, dass ich mein Lesesommer-T-Shirt mit einem lesenden Menschen drauf, der im Mund eines Löwen sass, jahrelang getragen habe, bis es in Einzelteile zerfiel. Um doch auch noch ein Buch zu erwähnen: Die Bücher der Serie ‹Das magische Baumhaus› haben mir gut gefallen.»



«Das Schlusskonzert verpasste ich nie»

Mirjam Ochsner, 1991: «Ich kann mich noch erinnern, dass ich am allerersten Lesesommer im Jahr 1999 ein Buch gewonnen habe. Ich weiss noch, wie ich aus einer grossen Holzkiste ein Buch herausfischen konnte. Und auch die Geschichte ist mir noch in Erinnerung: Es ging um ein Mädchen, das immer aus Spass die Feuerwehr rief. Bis es dann wirklich brannte und die Feuerwehr nicht mehr kam. Ich habe auch ausserhalb des Lesesommers viele Bücher gelesen. Das Lieblingsbuch aus meiner Kinderzeit hiess ‹Linnéas Jahrbuch›, ein Gartenbilderbuch, das ich in der alten Bibliothek Wülflingen wieder und wieder ausgeliehen habe. In meiner Jugendzeit las ich viele Abenteuerromane wie ‹Der rote Seidenschal› von Federica De Cesco oder die Bücher von Werner J. Egli. Was ich am Lesesommer nie verpassen wollte, war das Abschlusskonzert auf der Steinberggasse. Die Auftritte der Band Schtärneföifi sind legendär.»



«Der Betrug lohnte sich nicht»

Nicolas Hermann, Jahrgang 1992: «Kürzlich bin ich umgezogen und hatte beim Packen der Zügelkisten meine alten Lesesommer-T-Shirts wieder in der Hand. Obwohl sie mir längst viel zu klein sind, habe ich sie trotzdem als Souvenirs behalten. Denn es hängen viele Erinnerungen daran. Zum Beispiel an das Schlussfest mit Linard Bardill, ich denke, das war 1999. Bardill war der Musicstar meiner Kindheit. Ich weiss sogar noch den Text eines Liedes auswendig, das er damals auf der Bühne gesungen hat: ‹Üse Nachbar, dr Herr Jöhri, find i denn en Mordsgalöri.› Dann kann ich hier ja noch ein Geständnis ablegen: Bei meiner letzten Teilnahme als Teenager habe ich auf dem Lesepass nur mit Beschiss genug Kreuze erreicht. Damals schaute ich lieber TV-Serien. Bei der Verlosung habe ich dann aber auch nichts gewonnen, wie übrigens auch sonst nie. Der Betrug brachte also nicht viel ein – zum Glück, sonst hätte ich vielleicht noch heute ein schlechtes Gewissen.»



«Das T-Shirt trug ich noch lange als Pyjama»

Felix Steger, 1993: «Als Sohn zweier Bibliothekare war die Teilnahme am Lesesommer natürlich obligatorisch. Und zwar obwohl ich alles andere als eine Leseratte war. Aber weil man sich auch vorlesen lassen durfte, habe ich es jeweils auch auf alle notwendigen Kreuzchen geschafft. Später habe ich mich dank Lesesommer dann ab und zu zu einem Buch überreden lassen. Doch am meisten habe ich definitiv Comics verschlungen. Von Asterix über Tim und Struppi zu Lucky Luke habe ich alles gelesen. Manchmal sogar auf Französisch, weil keine anderen zu finden waren. Doch das beste am Lesesommer war für mich immer das Schlussfest. Obwohl ich als Sohn von Angestellten nicht bei der Verlosung mitmachen durfte. Dafür durfte ich beim Austeilen der T-Shirts helfen. Das war immer ein grosses Highlight. Besonders hat mir so ein rotes Shirt mit einem Zirkuslöwen gefallen. Dieses habe ich noch lange getragen. Bis es dann nur noch zum Schlafen cool genug war.»



Lesen und Küssen

Übrigens: Erinnerungen an den Lesesommer sammeln die Winterthurer Bibliotheken in ihrem Erinnerungsblog im Internet unter www.stadtliebe.ch. Auf dieser Seite herumzuklicken, lohnt sich auch für Romantiker: Auf der Stadtkarte sind 109 Stellen eingezeichnet, an denen sich Winterthurerinnen und Winterthurer zum ersten Mal geküsst haben.

(Der Landbote)