Erklärung einer Übernahme

Es sei für ihn eine Frage der Strategie, sagt Peter Uhlmann, und baut in seiner typischen Art eine Pause ein. Was der CEO der Optimo Service AG und SVP-Kantonsrat meint, ist seine letzte Übernahme. Vor Kurzem hat die Optimo in Oberwinterthur die Kleindruckerei Dietrich & Wolf gekauft – ein Schritt, den Uhlmann an vielen Fronten erklären musste. In der Geschäftsleitung der Optimo, aber auch in der Druckerei in Oberwinterthur. Selbst da wunderte man sich über das Interesse, angesichts der schwierigen Branche.

Kunden statt Verkäufer

Das Gespräch findet im Kaffee- und Sitzungszimmer der Druckerei statt, die gleich hinter der Tankstelle beim Bahnhof Oberwinterthur in einem Gewerbegebäude eingemietet ist. Im Hintergrund rattert eine Heidelberg, eine Offsetmaschine. Uhlmann erläutert, was es mit der erwähnten «Strategie» auf sich hat: Um neue Kunden zu gewinnen, könne er einen Verkäufer beschäftigen. «Oder aber ich kaufe eine Firma wie diese, die eine Nachfolgelösung sucht.»

Von der Übernahme hätten alle etwas, die Kunden, die auf Kontinuität zählen können, der vormalige Eigentümer und seine Mitarbeiter, ist Uhlmann überzeugt. In Oberwinterthur heisst dieser frühere Besitzer Thomas Wolf, ist 62 Jahre alt und ein umtriebiger, präsenter Mann, der oft unterbrochen wird – weil das Handy klingelt. Wolf war in den Neunzigerjahren als Partner in die Druckerei eingestiegen, kurz bevor diese von Wiesendangen nach Oberwinterthur zügelte.

«Man muss nicht gleich alles zumachen, was mal nicht funktioniert»Peter Uhlmann

Vor ein paar Jahren begann er mit der Nachfolgesuche. «Ich hatte einen Kurs besucht», erzählt er. Dort sei ihm geraten worden, früh mit der Nachfolgesuche anzufangen. Mit Uhlmann ergab sich vor drei Jahren ein Kontakt, doch zum Abschluss kam es nicht. «Er hat nicht verstanden, dass ich so schnell verkaufen wollte», sagt Wolf. Er schaltete darum einen Broker ein, der weitere Interessenten brachte, teils von weit her. Am Ende einigte sich Wolf dann doch mit Uhlmann. Der regionale Bezug, nicht der Kaufpreis, sagt er, habe den Ausschlag gegeben.

Ruhe an der Schützenstrasse

Zwei Festangestellte der Druckerei werden unter dem Dach der Optimo «Daten + Print» weiterbeschäftigt, dazu auch Geschäftsführer Wolf. Optimo hat eine eigene Kleindruckerei, die sie an der Schützenstrasse im Untergrund des dortigen Portierhäuschens betrieb, aufgelöst und die Maschinen nach Oberwinterthur gezügelt. «Wir hätten sowieso gehen müssen», sagt Uhlmann. Der Lärm habe die Anstösser gestört.

Die Dietrich & Wolf AG wird als selbstständige Firma weitergeführt. Aber es gehe auch darum den Namen und die Marke zu behalten. Laut Wolf war die Druckerei, die Drucksachen für KMU wie Briefpapier und Couverts herstellt, zuletzt gut ausgelastet. Er habe quasi auf dem Höhepunkt verkauft, sagt er. Aber ja, die Druckbranche sei schwierig.

Das sagt auch Uhlmann. Der Bereich «Daten + Print», mit 13 von insgesamt 250 Angestellten bei der Optimo eher klein, war zuletzt nicht rentabel. «Man muss aber nicht gleich alles zumachen, was mal nicht funktioniert», sagt Uhlmann. Vor wenigen Tagen hat er mit Rolf Müller für den Bereich einen neuen Geschäftsführer eingestellt.

Umsatz rückläufig

Nicht ganz optimal läuft es der Optimo Group auch als Ganzes. «Das Wachstum stagniert», sagt Uhlmann. «Wir schreiben schwarze Zahlen», sagt Uhlmann. Doch der Betriebsumsatz der gesamten Gruppe, der bei rund 50 Millionen Franken liegt, war 2016 rückläufig. Optimo ist als Sulzer Spin-off stark an die Maschinenindustrie gebunden, etwa im Bereich Betriebstechnik. Und der Maschinenindustrie geht es nicht rosig. Auch hier aber, sagt Uhlmann, täten sich Chancen auf.

