«Es gibt kein Heilmittel, nur Fällen hilft»

Von heute an bis zum 13. März ist die Ricketwilerstrasse zwischen Oberseen und Ricketwil gesperrt. Der massive, dreiwöchige Holzschlag, während dem rund 1500 Kubikmeter Holz geschlagen werden, betrifft zum grössten Teil eine einzige Baumart, die Esche. Denn in Winterthurs Wäldern wütet ein Pilz, die Eschenwelke.2008 wurden erste Befälle gesichtet. Inzwischen spricht der Leiter von Stadtgrün, Beat Kunz, von einem «sehr grossen Problem». Der aus Südostasien, vor allem Japan, eingeschleppte Organismus nistet sich in den Blättern der Esche ein und lässt sie vorzeitig welken. Ganze Äste sterben ab und oft ist der ganze Baum nicht mehr zu retten.

Mit dem Wind verbreitet

Das Problem: Weil der Pilz im Herbst seine Sporen auf den Blättern ausbildet, wird er durch Wind sehr leicht verteilt. Die Ausbreitung erfolgt rasant und flächendeckend. 80 bis 90 Prozent der Eschen im Stadtwald seien inzwischen von der Eschenwelke befallen, schätzt Kunz. Eine riesige Zahl, denn jeder zwanzigste Baum ist eine Esche, sie zählt zu den wichtigsten Laubbäumen.

Gefahr für Spaziergänger

Entlang der zahlreichen Wanderwege und Waldstrassen müssen diese Bäume geschlagen werden, sagt Kunz. Abgestorbene Kronenteile könnten jederzeit herunterfallen und Spaziergänger oder Autos treffen. Doch damit nicht genug: Geschwächte Bäume werden oft zusätzlich vom Hallimasch befallen, einem Pilz, der sich im Stammfuss einnistet und diesen faulen lässt, bis der ganze Baum umstürzen kann.

Ein Heilmittel gegen die aggressive Eschenwelke ist nicht in Sicht. «Bäume kann man leider nicht impfen, wie Menschen oder Tiere», sagt Kunz. «Und selbst wenn es ein Mittel gäbe, ist es im Wald nicht erlaubt, Chemikalien einzusetzen.» Es bleibt also nur eins: fällen. Und hoffen, dass die Natur sich zu wehren weiss. Einzelne Eschen sind nämlich resistent und überleben. «In Japan leben die Eschen mit dem Pilz in Symbiose», sagt Kunz. «Doch die hiesigen Bäume sind an den Pilz nicht gewöhnt, verfügen über keinen Abwehrmechanismus.»

Stirbt die Esche aus?

Die Ulmenwelke, ein ähnlicher Pilz, hat die Ulme in den letzten Jahrzehnten fast ausgerottet. Ganz aussterben werden die Eschen jedoch kaum, sagt Kunz. In einigen Jahren oder Jahrzehnten werde sich ein Gleichgewicht zwischen Schädling und Wirt einstellen. Dort wo die Eschen heute verschwinden, wie in den nächsten Wochen im Ricketwiler Tobel, werden keine neuen Bäume gepflanzt. «Wir setzen auf Naturverjüngung», sagt Kunz. Meist spriesst dort ein anderer Laubbaum, ein Ahorn, eine Buche oder sogar wieder eine Esche. (Der Landbote)