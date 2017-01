Fahrplanlos durch den Schnee

Zwei Fahrzeuge von Stadtbus waren laut Stadtpolizei am Montagabend in Unfälle verwickelt. Der erste passierte nach 18 Uhr an der Rudolf-Diesel-Strasse, wo zwei Personenwagen kollidierten und einer davon einen Bus touchierte. Der zweite Unfall ereignete sich vor 21 Uhr bei der Kreuzung St.Galler-/Grüzefeldstrasse, wo ein Auto auf eisiger Strasse in einen Bus rutschte, was die Route Richtung Oberseen blockierte: Ein Lichtsignalmast war auf den Bus gekippt. Erst die Feuerwehr schaffte es nach 22 Uhr, den Mast wegzuheben. Zeitweise wählten die Stadtbus-Leitstelle und die Chauffeure deshalb neue Routen: Man sah Oberseener-Busse auf der an sich busfreien Pflanzschulstrasse verkehren.

Takt völlig ausser Kraft

Als dieser Unfall gegen 21 Uhr passierte, war jedoch das Gröbste bereits überstanden. In den Stunden zuvor hatten sich Buspassagiere in Geduld üben müssen. Der Taktfahrplan war ausser Kraft. «Ab 16.45 Uhr herrschten in Winterthur winterliche Verhältnisse, was zu einem Verkehrszusammenbruch führte. Davon betroffen waren alle Linien.» So lautet am Tag darauf die nüchterne Zusammenfassung von Stadtbus.

«Der frische Schnee wurde auf der Strasse innert Kürze zu Eis.»



Reto Abderhalden,

Stadtbus-Sprecher

Für die Passagiere sah es zum Beispiel so aus: 20 Minuten warten am Obertor auf den Oberi-Bus. Eine grosse Gruppe Kinder kommt zu spät zur Musikschule, weil ein Rychenberg-Bus ausfällt. Ein überfüllter Bus nach Seen bleibt am Hauptbahnhof ganz stehen, da geht gar nichts mehr. Nach fünf Minuten entleert sich der streikende Bus wieder und die emotional geladene Menschenmenge will zusammen mit den neu Wartenden den nächstfolgenden Bus besteigen, was natürlich zu grobem Gedränge führt. Auf der Technikumstrasse stehen um 18 Uhr Busse und Autos gemeinsam im Stau. Und ein Schleuderunfall auf der Steigstrasse schon um 16.40 Uhr macht die Strecke dort unpassierbar.

Verständnis der Passagiere

Die meisten Passagiere hätten die Verspätungen ohne Groll akzeptiert, sagt Stadtbus-Sprecher Reto Abderhalden. Wer regelmässig Bus fahre, wisse besser mit solchen Ausnahme-Situationen umzugehen. «Es beschweren sich jeweils vor allem jene Leute, die wegen des Schneefalls aufs Auto oder Velo verzichten und nur in diesen Tagen den ÖV benutzen.» Bis zu ihm seien lediglich drei Reklamationen gelangt.

Was hätte Stadtbus auch tun sollen? In den Unterführungen beispielsweise an der Zürcherstrasse steckten zeitweise Lastwagen fest, die Breitestrasse ist bei Schnee und Eis ohnehin als Autofalle bekannt. Dazu kam, dass es nicht nur schneite, sondern die Strassen auch vereisten. Die Räder vieler Busse drehten beim Anfahren einfach durch, selbst wo es nicht bergauf geht.

Fehler beim Schneeräumen?

Frage also: Hat der Strassendienst am Montagabend das Richtige und das Beste getan? Die Frage geht an Peter Hirsiger, den städtischen Strasseninspektor, der für die Schneeräumung und den Salzeinsatz zuständig ist. «Wir wurden vom heftigen Schneefall etwa um 16 Uhr überrascht», sagt er. Die Front sei auf keinem Radarbild zu erkennen gewesen. Und als die Räum- und Salzfahrzeuge dann ausrückten, hatten sie doppelt Pech. Vielerorts war aus dem Schnee schon Eis geworden, was zu Unfällen und Steckenbleiben führte. Und stecken blieben die städtischen Salzstreuer auch im Stau. Just als sie ausrückten, setzte der Feierabendverkehr ein.

