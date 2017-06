Feuerwehreinsatz in der Marktgasse

Blaulicht in der Altstadt: Heute Donnerstagmittag rückte die Feuerwehr mit rund 20 Mann aus und war mitten in der Altstadt mit drei Löschfahrzeugen und einem sogenannten Chemiewehr-Fahrzeug im Einsatz. Grund ist offenbar eine defekte Kühlanlage in einem Gebäude auf Höhe der Marktgasse 50 (beim Tschibo). Weil es stark rauchte, wurde die Feuerwehr alarmiert.

Wohl keine Verletzten

Auch Polizei und Sanitäter sind im Einsatz: «Das ist Standard, gemäss derzeitigem Informationsstand gibt es keine Verletzten», sagt Jürg Bühlmann, der Kommandant von Schutz und Intervention. Als erstes habe die Feuerwehr die Kühlanlage abgestellt und dann das Leck abgedeckt, damit kein weiterer Rauch entweiche.

()