Flugzeug, Achterbahn und Riesenrad

42 Gruppen hatten sich im Vorfeld angemeldet, um am Sonntag auf der Route durch den Bassersdorfer Dorfkern ihr närrisches Treiben abzuhalten. Dabei boten sie nach den beiden traditionellen Böllerschüssen um 14.30 Uhr die ganze Palette an dem, was eine Fasnacht ausmacht: virtuo-se Guggenmusiken, tanzende Fabel­gestalten und aufwendig gestaltete Wagenkompositionen.So war unter anderem ein selbst gebasteltes Flugzeug un­terwegs, dessen Propeller sich sogar drehten. Ebenso wurden politische Ereignisse im Ausland interpretiert: Ein in der Mitte gespaltenes Schiff spielte auf den Brexit an. Auf dessen Vorderseite war der Union Jack, die Nationalflagge des Vereinigten Königreichs, zu sehen und auf der Hinterseite prangte die EU-Flagge. Und eine voll verhüllte Freiheitsstatue spielte auf die gegenwärtige Situation in den USA an.

Weinländer Postwagen

Originell war auch die Idee der Fako MTR aus Marthalen, Trüllikon und Rheinau. Sie hatte einen modernen Postwagen nachgebaut – inklusive Drohne, mit der die Post künftig ausgeliefert werden könnte. Nur verteilte die Fasnachtsdrohne keine Briefe, sondern gelbe Konfetti, und das in alle Himmelsrichtungen.

Die Achterbahn, mit der das Bassersdorfer Fasnachtskomitee im vergangenen Jahr internationale Berühmtheit erlangt hatte, durfte ebenfalls nicht fehlen. Dieses Jahr setzten die Unterländer Fasnächtler noch einen drauf und präsentierten das «kleinste elek­trobetriebene mobile Riesenrad der Welt»: ein sich selbst drehendes Rad, in dem zwei Trompeter und ein Schlagzeuger sassen und das Publikum mit ihrer Musik unterhielten.

Nach etwa anderthalb Stun-den endete der Umzug mit einem ­Guggenkonzert auf dem Kreisel vor rund 15 000 Schaulustigen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr waren die Fasnächtler diesmal aber trocken geblieben: Den ganzen Nachmittag lang hatte die Sonne geschienen. (Zürcher Regionalzeitungen)