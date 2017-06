Frau trägt Mann oben ohne

«Every once in a while one needs a hot guy on top» – ab und zu braucht man einen heissen Mann auf sich drauf. Sexy, provokativ und zweideutig kommt der Slogan von «Guys on Tops» daher. Das Label ist das Werk der Winterthurerin Laura Schneider.

Die 30-Jährige mochte schwarz-weiss Prints auf T-Shirts schon immer, störte sich aber irgendwann daran, dass diese nur mit Frauen-Sujets erhältlich waren. «Ich habe im Internet gesucht – Männer gab es nicht», sagt sie. Für sich selbst liess sie probeweise ein Männerfoto auf ein Shirt drucken. «Das ist gut angekommen bei meinen Freunden, und sie haben mich ermutigt, das Projekt zu wagen.»

Model Mister Gay 2017

Per Ende März hat sie ihre Marketing-Stelle bei einem Med-Tech-Unternehmen gekündigt und «Guys on Tops» gegründet. «Nebenbei wäre das nicht möglich gewesen», sagt sie heute. Als Geschäftspartnerin konnte sie die Juristin Carol Rothenfluh gewinnen. «Das war purer Zufall», sagt Schneider. «Ich habe sie an einer Party im Dezember kennengelernt und sie war sofort dabei.» Im Projekt ist Rothenfluh für das Administrative zuständig, Schneider für das Kreative.

«Wir meinen es nicht bös’, die Männer auf den Shirts sind cool, ich respektiere sie.»Laura Schneider

Für die Fotos auf den Shirts haben Schneider und Rothenfluh via soziale Medien Models gesucht. Es hätten sich überraschend viele gemeldet. Aus 20 Männern, die sie zum Casting eingeladen hatten, haben sie fünf ausgewählt. «Die Männer sollten natürlich sexy sein, aber auch hinter unserer Idee stehen können», sagt Schneider.

Jeder Mann steht jeweils für eine Kollektion, deren Sujets alle mit Geschlechterklischees spielen. In «Women on Top» zum Beispiel bedient ein Mann eine Frau im Fauteuil, in «Desperate Housemen» mischt ein Mann nackt in der Küche Zutaten für Pancakes und in «Tutti Frutti» hält ein ebenso nackter Mann einen Früchtekorb vor seine Lenden. Die Women-on-Top-Kollektion schmückt der Mister Gay 2017, den Mann für die Früchte-Linie hat Rothenfluh im Fitnessstudio «aufgegabelt».

Umgekehrter Sexismus?

Nackte Männer auf Frauen-shirts? Umgekehrter Sexismus par excellence, der Vorwurf ist programmiert. Schneider lacht und sagt: «Wir meinen es ja nicht bös’, die Männer auf den Shirts sind cool, ich respektiere sie.» Ihr Projekt habe einen feministischen Grundgedanken. «Mein Ansatz ist humorvoll», sagt sie. «Man kann Sexismus auch bekämpfen, indem man sexualisierte Darstellungen generell verbietet.» Schneider zieht es vor, dass sich auch Frauen mehr erlauben können.

Erfolgreiche Spendenaktion

Neben dem Aspekt der Gleichstellung war Schneider auch eine faire Produktion der Shirts wichtig. Sie sind aus Bio-Baumwolle und fair produziert, die beiden Modeunternehmerinnen haben ihre T-Shirts zertifizieren lassen. Natürlich mussten aber auch gute Schnitte her. Die Kundin kann nun im Online-Shop zwischen drei verschiedenen Schnitten und den Farben Mint, Weiss, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz wählen. Den Siebdruck macht eine kleine Druckerei in Altstetten.

Im Verkauf kosten die Shirts 59 Franken, darin eingerechnet sind fünf Franken Spenden an eine Organisation, die sich gegen Genitalverstümmelung einsetzt. Sich selbst bezahlen die beiden Frauen im Moment keinen Lohn aus. «Es ist mir klar, dass wir kaum je davon leben können», sagt Schneider. Ihr Ziel ist es, in ein paar Monaten wieder Teilzeit zu arbeiten und «Guys on Tops» nebenbei weiterzuführen.

Um die ersten fünfhundert T-Shirts zu finanzieren, lancierten Schneider und Rothenfluh eine Sammelaktion auf der Crowdfunding-Plattform kickstarter.com. Kurz vor dem Treffen mit dem «Landboten» erreichten sie ihr Ziel: 11 110 Franken. Die Produktion der ersten Grossserie ist damit gesichert.

Auf die Frage, ob es Mut brauche, ihre Shirts zu tragen, reagiert Schneider irritiert. «Umgekehrt haben Männer und Frauen ja keine Mühe mit Frauen-Fotos auf ihrem Oberkörper rumzulaufen, warum also mit unseren Shirts?»

(Der Landbote)