Fünf Parteisoldaten mit unterschiedlichem Temperament

Die Stadtratswahl ist eine Personenwahl, pflegt man zu sagen. Und so war es ganz passend, dass am Stadtratspodium gestern Abend im Casinotheater vor allem die Persönlichkeiten der fünf Kandidierenden sichtbar wurden.Jürg Altwegg (46), der für die Grünen den frei werdenden Stadtratssitz verteidigen will, pflegte auf der Bühne seinen Pragmatismus und seine joviale Art, bis hin zur gelegentlichen Unbedarftheit. Am anderen Ende des politischen Spektrums gab SVP-Kandidat Daniel Oswald (51) den erfahrenen Politfuchs, und er redete sich tief in die Dossiers – wie ein Dribbler, der den Ball nicht hergeben will.

Barbara Huizinga-Kauer, die jüngste Kandidatin im Feld und Gemeinderätin der Zwergpartei EVP, war merklich bemüht, Stärke und Kompetenz zu demonstrieren, was gelegentlich gezwungen wirkte. Ganz natürlich und unverstellt, aber nicht eben präsidial trat dagegen SP-Kandidatin Christa Meier (44) auf. Und dann war da noch Michael Zeugin (39) von der GLP, der Mitte-Kandidat: klug, etwas technokratisch und immer mal wieder für eine Stichelei gut.

Es sind fünf Charaktere, die alle eine andere Note in den Stadtrat bringen würden. Zwischen ihnen hat die Stimmbevölkerung am12. Februar die Wahl.

Wie weiter mit Stadtwerk?

Frei wird der Sitz von Matthias Gfeller, einem Pionier der Winterthurer Grünen, der über die vom «Landboten» aufgedeckte Wärmering-Affäre gestolpert ist. Wie es mit Stadtwerk, das zum frei werdenden Departement Technische Betriebe gehört, weitergehen sollte, lautete darum eine der zentralen Fragen von Moderator Jakob Bächtold, dem stellvertretenden Chefredaktor des «Landboten».

Am deutlichsten bezogen die beiden Linksaussen Stellung. Meier erteilte einer Auslagerung eine Absage: «Für mich erbringt Stadtwerk Service public und ­gehört damit in die öffentliche Hand.» Zu einem ähnlichen Befund kam Altwegg und sagte, die Vorfälle um den Frauenfelder Wärmering hätten zumindest ­etwas Gutes: «Sie sind ein Aha-Erlebnis für die Privatisierungsturbos.» So hätten sich die Risiken gezeigt, die bei einer Abgabe der politischen Kontrolle drohten.

Oswald kann sich dagegen eine Stadtwerk AG noch vorstellen, aber nur im Besitz der Stadt. Teilbereiche könnten auch ganz ausgelagert werden. Für Zeugin wiederum ist «die Privatisierung vom Tisch». Der Grünliberale verschob den Fokus auf die Energiediskussion: Wichtig sei, dass Stadtwerk die Förderung der erneuerbaren Energien vorantreibe, wie es ein lokaler Volksentscheid verlangt. An Oswalds Adresse sagte Zeugin, es wäre schön, wenn die SVP auch diesen Volkswillen respektieren würde.

Huizinga schloss sich Zeugin an, es brauche eine zukunftsgewandte Energiepolitik. Auch das sistierte Wärmeverbundprojekt Aquifer im Neuwiesenquartier wieder aufzugreifen, kann sich die EVP-Kandidatin vorstellen.

Steuern rauf oder runter?

Wie sich Grün und Grünliberal unterscheiden, zeigte sich im Thema Finanzen. Zeugin redete dem Sparen durch Optimierung das Wort. Es brauche eine Leistungsüberprüfung in der Stadt und man müsse Sparpotenziale ausschöpfen. Und seinem grünen Kontrahenten warf er vor, dieser habe sich im Rat nie fürs Sparen eingesetzt. Altwegg konterte, er habe nur beim Sparen nach der Rasenmähermethode, wie es die GLP betrieb, nicht mitgemacht. Und Leistungsüberprüfung und Optimierung seien in der Exekutive längst an der Tagesordnung.

Gross ist die Nähe von EVP und SP in der Spardebatte. «Wir müssen die Einnahmen ins Lot bringen», sagte Meier und forderte wie ihre Partei eine Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III und einen faireren Lastenausgleich. Den hält auch Huizinga für nötig. Auch sie sagte: «Es wurde genug gespart.»

Diametral anders sah das Oswald. Eine Ablehnung der Unternehmenssteuerreform würde die Statusgesellschaften vertreiben, warnte er. Eine Steuersenkung beflügle dagegen die Wirtschaft. Mehr Geld vom Kanton zu fordern, lehnt er ab. Erst der Abbau von Leistungen und geringere Ausgaben würden die Stadt Winterthur unabhängig machen.

Was ist im Verkehr zu tun?

Wie bei den Finanzen verlief auch die Verkehrsdiskussion innerhalb der Parteimeinungen. Oswald ­forderte mehr Kapazität auf der Strasse und den Bau der Erschliessungsstrasse Neuhegi sowie eine wirtschaftsfreundliche Parkplatzpolitik. Meier und Altwegg trauerten der abgelehnten Parkplatzverordnung nach. Huizinga und Zeugin wollen wie SP und Grüne den ÖV ausbauen. Zeugin brachte ein Tram ins Spiel, das sei zu prüfen. Huizinga verwarf die Idee. Busse seien realistischer.

Und das Fazit?

In den Dossiers sind die fünf Kandidierenden linientreu, im Charakter unterschiedlich. Wo es doch noch unerwartete Allianzen gibt, wie sich die fünf auf dem heissen Stuhl geschlagen haben und wer den Saal zum Lachen brachte, lesen Sie in der morgigen Ausgabe des «Landboten» oder tagsüber auf www.landbote.ch.

(Der Landbote)