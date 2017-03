Fussgängerin beim Bruderhaus angefahren

Am Sonntagmittag wurde eine 39-Jährige Frau bei der Bushaltestelle Bruderhaus von einem Auto angefahren. Die Fussgängerin zog sich dabei leichte Verletzungen an den Beinen. Am Fahrzeug entstand ein kleiner Sachschaden, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die Fussgängerin den 38-jährigen Autofahrer auf das Fahrverbot aufmerksam machen und teilte ihm mit, dass er wenden müsse. Der Autolenker soll dann gegen ein Absperrgitter gefahren sein - dahinter befand sich die Fussgängerin. (far)