Fussgängerin nach Kollision verletzt

Am Freitagabend kurz nach 18 Uhr ereignete sich an der Verzweigung Schützen-/Salstrasse ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeuglenker bog mit seinem Personenwagen von der Schützenstrasse nach links in die Salstrasse ab.

Kurz darauf kam es gemäss Mitteilung der Stadtpolizei Winterthur zur Kollision mit einer Fussgängerin, welche die Salstrasse aus Sicht des Fahrzeuglenkers von links her überqueren wollte. Die Fussgängerin wurde bei dem Unfall verletzt.

Aufgrund der Situation werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese sollen sich bitte bei der Stadtpolizei Winterthur, Telefon 052 267 51 52, melden. (landbote.ch)