GLP mit Stimmfreigabe für Stadtratswahl

Die Grünliberalen der Stadt Winterthur haben an ihrer ausserordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstag die Stimmfreigabe für die Stadtratswahl beschlossen.

Am 2. April kommt es in Winterthur zum Duell um den freien Stadtratssitz: Im ersten Wahlgang hatte keiner der fünf Kandidierenden das absolute Mehr von 13'268 Stimmen erreicht. Im zweiten Wahlgang treten nur noch Daniel Oswald (SVP) und Jürg Altwegg (Grüne) an.

Nach einer Anhörung der verbleibenden Kandidaten kam die GLP zum Schluss, dass beide «am jeweils entgegengesetzten Rand des politischen Spektrums verortet sind, in ihren Positionen entsprechend polarisieren und deshalb die politische Mitte nicht repräsentieren», heisst es in einer Mitteilung. Man überlasse es deshalb den Wahlberechtigten, ob sie «die ökologischen und gesellschaftsliberalen Anliegen höher gewichten oder eine gesunde Finanzpolitik».

Oswald hatte im ersten Wahlgang das beste Resultat erzielt. SP, EVP und GLP zogen in der Folge ihre Kandidaten zurück. SP und EVP sprachen dem Grünen-Kandidaten Altwegg die Unterstützung aus.

Die Ersatzwahlen wurden nach dem Rücktritt von Matthias Gfeller (Grüne) notwendig. Er geriet wegen der Wärmering-Affäre unter Beschuss und trat schliesslich wegen gesundheitlicher Probleme zurück. (far/sda)